Die US-Börsen hätten am Mittwoch ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Donnerstag sei die Nervosität am Markt gestiegen. Die bange Frage sei, ob es zur erhofften Pause im US-Zinserhöhungszyklus komme. Die jüngsten Entwicklungen an den Rohstoffmärkten aber hätten eher für einen weiterhin hohen Inflationsdruck gesprochen. So hätten die Ölpreise spürbar angezogen, denn es werde befürchtet, dass die russischen Öllieferungen durch den Krieg gegen die Ukraine leiden könnten. Zudem sei der Preis für europäisches Erdgas stark gestiegen. Hintergrund sei hier ein Streik von Arbeitern in einigen Flüssiggasanlagen in Australien gewesen.



Der bekannteste Wall Street-Index Dow Jones Industrial sei um 0,54 Prozent auf 35.123,36 Punkte gefallen. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei es um 0,70 Prozent auf 4.467,71 Zähler nach unten gegangen. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 1,12 Prozent auf 15.101,71 Punkte verloren und notiere mittlerweile wieder auf dem Niveau von Mitte Juli.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe zuletzt um 0,6 Prozent zugelegt. In China sei es für den CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, hingegen zuletzt um 0,5 Prozent nach unten gegangen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong habe rund ein Prozent eingebüßt. In China würden weiter Konjunktursorgen das Geschehen prägen.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (10.08.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX dürfte sich am Donnerstag zunächst weiter erholen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 15.947 Punkte. Damit würde er sich weiter von der 100-Tage-Linie absetzen, nachdem er am Dienstag zeitweise bis auf 15.706 Punkte abgesackt sei.Die Berichtssaison in Deutschland erreiche an diesem Donnerstag ihren Höhepunkt. Es würden unter anderem HelloFresh (ISIN DE000A161408 / WKN A16140), K+S (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88), RWE (ISIN DE0007037129 / WKN 703712), Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508 / WKN 555750), thyssenkrupp (ISIN DE0007500001 / WKN 750000), Evonik (ISIN DE000EVNK013 / WKN EVNK01), Siemens (ISIN DE0007236101 / WKN 723610), SMA Solar (ISIN DE000A0DJ6J9 / WKN A0DJ6J), Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) und Munich Re (ISIN DE0008430026 / WKN 843002) berichten. Zudem würden auch Novo Nordisk (ISIN DK0060534915 / WKN A1XA8R) und Alibaba (ISIN US01609W1027 / WKN A117ME) ihre Zahlen veröffentlichen. Am Vorabend habe bereits MorphoSys (ISIN DE0006632003 / WKN 663200) seine Zahlen veröffentlicht.