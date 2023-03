Die US-Börsen hätten sich vor dem Wochenende in guter Verfassung präsentiert. Wieder sinkende Renditen im US-Anleihehandel sowie gute Vorgaben aus Asien und Europa hätten dem Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) am Freitag zu einem Plus von 1,17 Prozent auf 33.390,97 Punkte verholfen. Auf Wochensicht habe der Leitindex damit 1,7 Prozent gewonnen. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei am Freitag um 1,61 Prozent auf 4.045,64 Punkte gestiegen und habe wieder die 4.000er Marke überwunden. Noch stärker sei es mit dem Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) nach oben gegangen, der um 2,04 Prozent auf 12.290,81 Punkte zugelegt habe. Hier hätten Schwergewichte wie Apple, Amazon und Tesla den Index angeschoben.



Die wichtigsten Börsen Asiens hätten am Montag überwiegend zugelegt. In Tokio sei der japanische Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) um rund ein Prozent gestiegen. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in der Sonderverwaltungszone Hongkong habe zuletzt um gut ein halbes Prozent zugelegt, während der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen im späten Handel um 0,3 Prozent gestiegen sei.



Auf Unternehmensseite stehe Rheinmetall im Fokus. Das Unternehmen werde am 20. März in den DAX aufsteigen, FMC (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) werde den DAX im Gegenzug verlassen. Darüber hinaus falle der Blick auf Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF). Die Aktie habe am Freitag nach einem starken Ausblick eine Rallye von mehr als 10 Prozent hingelegt. Stark habe sich auch die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) präsentiert. Hier würden nun die Analysten nachlegen. Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für die Lufthansa von 10,70 auf 14,50 Euro angehoben. SFC Energy (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) melde am Morgen einen Großauftrag des indischen Verteidigungsministeriums.



(Mit Material von dpa-AFX) (06.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte sich zum Wochenstart weiter in Richtung Jahreshoch bei 15.658 Punkte vorarbeiten, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Montag rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart gut 0,3 Prozent höher auf 15.624 Punkte. In der Vorwoche habe er nach einem zwischenzeitlichen Vierwochentief letztlich nach fast zweieinhalb Prozent gewonnen.