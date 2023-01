Zum Wochenausklang hätten die wichtigsten Aktienmärkte in Asien freundlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe am Freitag nach den Verlusten am Vortag 0,6 Prozent höher geschlossen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen habe zuletzt um 0,7 Prozent zugelegt und der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) der Sonderverwaltungszone Hongkong habe 1,5 Prozent gewonnen.



Vor dem Feiertagsreigen in der kommenden Woche habe an den asiatischen Märkten die Zuversicht über die Öffnungen in China nach den strikten Corona-Beschränkungen überwogen. Zudem hätten positive Nachrichten von Unternehmen aus den USA für etwas bessere Stimmung gesorgt.



Auf der Terminseite stünden am Freitag wenige Quartalszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem Ericsson (ISIN SE0000108656 / WKN 850001) und Schlumberger (ISIN AN8068571086 / WKN 853390) berichten. Im Fokus dürften aber andere Unternehmen stehen wie Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y). Hier würden die Probleme der Windkrafttochter Siemens Gamesa (ISIN ES0143416115 / WKN A0B5Z8) nicht abreißen. Zudem dürfte der Blick auf die Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508 / WKN 555750) fallen. Hier sei die US-Tochter T-Mobile (ISIN US8725901040 / WKN A1T7LU) von einem Cyberangriff betroffen gewesen.



Die Aktie von BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) dürfte etwas unter Druck stehen, nachdem die Credit Suisse ihre Einschätzung gleich um zwei Stufen auf "underperform" gesenkt habe. Auch Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) sei von einer Abstufung betroffen. Hier habe die UBS auf "neutral" abgestuft. Bei der Deutschen Post (ISIN DE0005552004 / WKN 555200) stünden derweil umfangreiche Streiks im Fokus. Bei Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T) würden Anleger derzeit auf den Prozess um die Tweets von Elon Musk schauen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX dürfte sich am Freitag von seinen jüngsten Verlusten erst einmal etwas erholen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxiere der Broker IG den deutschen Leitindex 0,61 Prozent höher auf 15.011 Punkte. Am Vortag hätten Sorgen vor einer Rezession in den USA den für viele Marktbeobachter überkauften Index zurückgeworfen bis auf fast 14.900 Punkte.Seit Jahresbeginn stehe aber noch immer ein Zuwachs von mehr als sieben Prozent zu Buche. Unterstützung komme nun aus den USA, wo die Indices am Vortag zwar weiter nachgegeben hätten, nachbörslich aber der Streamingdienst Netflix (ISIN US64110L1061 / WKN 552484) mit einem überraschend starken Schlussquartal und dem Zuwachs der Neukunden überzeugt habe. In Asien hätten die Aktienmärkte Kursgewinne verzeichnet. Jones Industrial habe am Donnerstag mit einem Minus von 0,76 Prozent bei 33.044,56 Punkten geschlossen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei ebenfalls um 0,76 Prozent auf 3.898,85 Zähler gefallen und der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 1,00 Prozent auf 11.295,67 Punkte eingebüßt.