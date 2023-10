Überraschend schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt hätten am Mittwoch die Katerstimmung an den New Yorker Börsen vor allem im stark kreditabhängigen Technologiesektor vorerst vertrieben und die Zinsangst gedämpft. Weitere Konjunkturdaten seien besser als gedacht ausgefallen, der Fokus der Anleger habe aber augenscheinlich auf den Arbeitsmarktdaten gelegen, die gerade für die Zinsentscheidungen der US-Notenbank FED eine besonders wichtige Rolle spielen würden. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe sich lange Zeit schwer getan, schließlich aber 0,39 Prozent auf 33.129,55 Zähler gewonnen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe zum Handelsende um 1,45 Prozent auf 14.776,25 Punkte zugelegt. Der marktbreite S&P 500 habe ein Plus von 0,81 Prozent auf 4.263,75 Punkte verzeichnet.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Donnerstag nach den jüngsten Verlusten etwas zugelegt. Die Stabilisierung an den US-Märkten habe auch in Asien positiv gewirkt. In Japan habe der Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) zuletzt um 1,8 Prozent zugelegt. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungsregion habe im späten Handel 0,8 Prozent gewonnen. In China seien die Börsen wegen eines Feiertags erneut geschlossen geblieben.



Auf Unternehmensseite stünden am heutigen Donnerstag einige Quartalszahlen im Fokus. Es würden unter anderem Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) und Redcare Pharmacy (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) berichten. Am Vorabend habe bereits SMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) mit seinem Quartalsbericht positiv überraschen können. Bei GFT (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) finde heute der Capital Markets Day statt. Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) melde einen weiteren Auftrag aus Spanien.



Der geplante Börsengang von Renk sei derweil abgeblasen worden. Im Blickfeld bleibe zudem der Tagesgewinner vom Mittwoch im DAX: Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF). Hier hätten sich weitere Analysten geäußert. Die UBS habe hier das "Buy"-Rating bestätigt, JPMorgan vergebe "Neutral". Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) müsse weiter auf den ersten Saisonsieg in der Champions League warten. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic sei gegen den AC Mailand nicht über ein 0:0 hinausgekommen.



(Mit Material von dpa-AFX) (05.10.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte sich am Donnerstag etwas weiter von seinem Tief seit März absetzen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent höher auf 15.171 Punkte. Mit 14.948 Punkten sei der DAX am Mittwochmorgen bei anhaltenden Zins- und Konjunktursorgen auf ein Tief seit März gefallen.Auch in den Vereinigten Staaten hätten der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) auf dem tiefsten Stand seit Juni eine Reaktion gezeigt. Die Technologiewerte an der NASDAQ hätten sich sogar besonders deutlich erholt.