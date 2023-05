Darüber hinaus würden auch die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA) sowie die Automobilhersteller Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) sowie Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) ihre Zahlen für die ersten drei Monate des laufenden Jahres veröffentlichen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte sich am Mittwoch etwas von seinem schwachen Vortag erholen, so Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG habe den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start fast 0,3 Prozent höher auf 15 772 Punkte taxiert. Tags zuvor sei er im frühen Handel mit 16 011 Punkten auf einen neuerlichen Höchststand seit Januar 2022 nach oben gelaufen.Letztlich hätten die Anleger allerdings nach 15 Prozent Kursplus im laufenden Jahr an der runden Marke jedoch Gewinne mitgenommen. Zur Wochenmitte gehöre ihre Aufmerksamkeit zunächst zahlreichen Quartalsberichten, bevor am Abend die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank in den Fokus rücke. Die FED könnte dabei ihre vorerst letzte Zinsanhebung im aktuellen Zyklus durchführen. Nach kräftigen Erhöhungen seit März 2022 werde an den Märkten mit nur noch einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Der FED-Leitzins würde dann in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent liegen. Vor gut einem Jahr habe er noch an der Nulllinie gelegen.Angekündigt gewesen sei der Wechsel schon vor rund anderthalb Jahren, der Vollzug sei schrittweise vonstatten gegangen. Zunächst habe Meyer im vergangenen Sommer seine bisherige Verantwortung für das Geschäft Post und Paket Deutschland abgegeben, dafür bereits die Konzernverwaltung von Appel übernommen. Die operative und strategische Verantwortung bekomme er nun in der neuen Woche übertragen.