Mit großer Spannung würden Signale für das weitere Vorgehen erwartet. Im Juni sei die Inflationsrate auf drei Prozent gefallen. Sie habe sich damit dem Preisziel von zwei Prozent weiter angenähert. Auch die Kernrate ohne schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise sei im Gegensatz zur Eurozone zurückgegangen. Sie habe mit 4,8 Prozent aber noch merklich über dem Zielwert gelegen. Die Kernrate gelte für den langfristigen Inflationstrend als aussagekräftiger.



Die US-Notenbank habe in den Kommentaren zuletzt stets auf die hohe Datenabhängigkeit ihrer Vorgehensweise verwiesen. Vor diesem Hintergrund würden sich weitere Zinsanhebungen eigentlich nicht mehr rechtfertigen lassen. Kurzum: Morgen würden die Investoren wieder genau auf die Wortwahl von FED-Chef Jerome Powell achten - und entsprechende Schlüsse daraus ziehen.



Daneben nehme die Saison der Quartalsbilanzen immer mehr Fahrt auf. Am Vorabend hätten die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) und der Stromkonzern RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) Quartalszahlen veröffentlicht. An diesem Mittwoch stünden neben anderen die Geschäftsberichte der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), des Motorenbauers MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) und der Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) auf der Agenda.



Erste Orientierungsmarke nach oben bleibe das Vierwochenhoch von 16.240 Punkten. Nach unten puffere die Unterstützung um 16.000 Punkte mit der knapp darüber liegenden 50-Tage-Linie. (26.07.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte sich zur Wochenmitte erneut stabil zeigen, so Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Schon seit Tagen habe sich der heimische Leitindex über der Marke von 16.000 Punkten etabliert, mit verhaltener Tendenz nach oben. Über den weiteren Fortgang dürften jedoch erst die Sitzungen der US-Notenbank FED am Abend entscheiden. Impulse gebe es auch durch die Berichtssaison.Im Juni habe die US-Notenbank erstmals seit mehr als einem Jahr die Zinsen nicht mehr erhöht. Am Mittwoch (26. Juli) werde die FED ihren Leitzins mit großer Wahrscheinlichkeit aber wieder anheben. Ökonomen würden überwiegend eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte erwarten. Derzeit liege das Zinsniveau in einer Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent.