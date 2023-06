Im Fokus stehe derzeit weiter Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) und die laufende Entwicklerkonferenz WWDC. Etwas stärker habe sich zuletzt zudem BioNTech (ISIN US09075V1026 / WKN A2PSR2) präsentiert. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA empfehle für die neue Impfperiode ab Herbst eine Anpassung der Corona-Impfstoffe. Im Fokus bleibe zudem weiter die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN DE0005557508 / WKN 555750). Sie sei nach Gerüchten über einen Einstieg von Amazon in den Mobilfunkmarkt am Freitag unter Druck geraten.



Und auch die Aktie der Merck KGaA (ISIN DE0006599905 / WKN 659990) bleibe im Blickfeld. Die Aktie habe nicht zuletzt nach positiven Analystenkommentaren wieder an Fahrt gewonnen. Im Fokus würden auch Coinbase (ISIN US19260Q1076 / WKN A2QP7J) & Co bleiben. Die US-Börsenaufsicht SEC habe mit Coinbase eine weitere große Handelsplattform für Digitalwährungen wie Bitcoin verklagt. Zuvor habe die SEC bereits Klage gegen den Betreiber der weltgrößten Krypto-Handelsplattform Binance eingereicht.



Mit Material von dpa-AFX



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot. (07.06.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX dürfte sich am Mittwoch erneut an der Hürde um 16.000 Punkte versuchen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,2 Prozent im Plus bei 16.027 Punkten. Das bisherige Wochenhoch warte dann bei 16.114 Punkten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial habe zwischenzeitliche Verluste am Vorabend letztlich noch wettgemacht.Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) lauere auf ein Jahreshoch. Wie zuletzt in Europa sei der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen. In dieser Woche stünden keine wichtigen Daten mehr an. Die Investoren dürften sich daher vor Zahlen zur Inflation in den Vereinigten Staaten am kommenden Dienstag und die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank FED in einer Woche zurückhalten.Der Leitindex Dow Jones Industrial habe am Dienstag letztendlich mit 0,03 Prozent knapp im Plus bei 33.573,28 Punkten geschlossen. Besser habe sich der marktbreite S&P 500 entwickelt. Er sei letztlich um 0,24 Prozent auf 4.283,85 Punkte gestiegen. Positiv auffällig gewesen seien im Nebenwerte-Bereich Kurserholungen bei einigen US-Regionalbanken. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei mit 14.558,09 Zähler kaum verändert gewesen.Die chinesischen Exporte seien im Mai unerwartet stark eingebrochen. Erstmals seit Februar seien die Ausfuhren in US-Dollar berechnet im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und zwar um 7,5 Prozent gefallen, wie die Zollverwaltung am Mittwoch in Peking berichtet habe. Experten hätten mit einem deutlich geringeren Rückgang gerechnet.