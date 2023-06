Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe seine Gewinne nach einem freundlichen Auftakt ausgebaut und 1,76 Prozent fester mit 14.784,30 Punkten geschlossen - damit habe er erneut ein Hoch seit April 2022 markiert. Im bisherigen Jahresverlauf schneide der technologielastige Auswahlindex deutlich besser ab als die Standardwerte-Indices, die auch am Montag hinterhergehinkt hätten: Der Leitindex Dow Jones Industrial habe letztlich 0,56 Prozent auf 34.066,33 Punkte gewonnen, und für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei es um 0,93 Prozent auf 4.338,93 Punkte bergauf gegangen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Dienstag zugelegt. Die freundliche Stimmung an den US-Aktienmärkten habe auch hier für Rückenwind gesorgt. In Tokio sei der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) kurz vor Handelsende um 1,9 Prozent gestiegen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe um 0,4 Prozent zugelegt und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai habe 0,1 Prozent gewonnen.



Auf der Unternehmensterminseite bleibe es weiter ruhig. Im Fokus dürften die Aktien von Oracle (ISIN US68389X1054 / WKN 871460) und SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460) stehen. Oracle habe am Montag nachbörslich starke Zahlen gemeldet. Im Blick dürfte zudem die Aktie von Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) stehen. Morgan Stanley habe das Papier mit "overweight" neu in die Bewertung aufgenommen. Skeptisch zeige sich Morgan Stanley hingegen bei HENSOLDT (ISIN DE000HAG0005 / WKN HAG000). HENSOLDT habe das Papier mit "underweight" wieder in die Bewertung aufgenommen.



Die Schweizer Großbank UBS habe Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) von "buy" auf "neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 180 auf 190 Dollar angehoben. Im Blick stehe zudem Carnival (ISIN PA1436583006 / WKN 120100). Die Aktie der Kreuzfahrtgesellschaft habe zuletzt deutlich zulegen können. Spannend werde es bei Plug Power (ISIN US72919P2020 / WKN A1JA81). Hier finde morgen der Analystentag statt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten dürfte der DAX am Dienstag an seine Vortagsgewinne anknüpfen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Anleger würden mutig an die Daten aus den USA herangehen, die am Nachmittag veröffentlicht würden und für den Zinsentscheid der US-Notenbank FED am Mittwoch von hoher Bedeutung seien.Die Marktteilnehmer seien offenbar optimistisch, dass die US-Währungshüter den Leitzins zunächst einmal nicht weiter erhöhen würden. Der Broker IG taxiere den DAX zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 16.192 Punkte und damit auf dem höchsten Stand seit drei Wochen. Damals sei der deutsche Leitindex mit 16.331 Zählern kurz auf ein Rekordhoch gestiegen, das nun wieder in Reichweite komme. Er folge nun auch der starken Verfassung der US-Aktienmärkte. Vor allem unter den Tech-Anlegern habe am Vorabend in New York viel Hoffnung geherrscht, dass die FED die Fantasie für Künstliche Intelligenz nicht störe.