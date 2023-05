Die Anleger hätten sich von zyklischen Branchen weg orientiert, und eher bei Versorgern und Healthcare-Werten zugegriffen. Matejka gehe davon aus, dass sich dieser Trend mit Blick auf den auslaufenden Zinserhöhungszyklus in den USA fortsetzen werde. Der europäische Aktienmarkt werde es so aber schwer haben, US-Aktien wie zuletzt abzuhängen.



In den USA (Mittwoch) und in der Eurozone (Donnerstag) stünden die Zinsentscheide der Notenbaken an. Dabei dürfte sich die FED erneut mit 0,25 Prozentpunkten begnügen. Die EZB könnte einen Gang herunterschalten, auch wenn einige Ratsmitglieder versucht hätten, einen weiteren großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte im Spiel zu halten.



Zudem gehe in der neuen Woche die Berichtssaison der Unternehmen in eine weitere Runde. Sie könnte mehr Auskunft darüber geben, wie stark sich die gestiegenen Zinsen bereits in den jeweiligen Bilanzen bemerkbar gemacht hätten. Besonders dicht gedrängt sei dabei das Programm am Donnerstag. Dann würden auch etliche DAX-Unternehmen ihre Geschäftszahlen präsentieren, darunter die Autobauer BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) und Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), der Konsumgüter-Konzern Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) und das Wohnungsbau-Unternehmen Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF).



Quartalszahlen würden im Wochenverlauf unter anderem auch noch adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF), Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF), Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF), Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF), Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF), Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA), Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) und Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) liefern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte seine Stärke nach dem verlängerten Wochenende zunächst fortsetzen und etwas fester in die durch den Tag der Arbeit am Montag verkürzte Woche starten, so Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten sei möglich. Im Fokus stünden dabei aber schon jetzt die am Mittwoch in den USA und am Donnerstag in der Eurozone anstehenden Leitzinsentscheidungen der jeweiligen Notenbanken.Bereits in den vergangenen Tagen sei zu spüren gewesen, dass die Anleger vor diesen wichtigen Notenbank-Sitzungen keine großen Risiken eingehen wollten. "Unter der Oberfläche" habe zuletzt jedoch eine Rotation in die Defensive begonnen, schrieb Marktstratege Mislav Matejka von J.P. Morgan in einem Kommentar zum Mai-Auftakt.