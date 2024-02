Auf der Terminseite stünden am heutigen Donnerstag einige Quartalszahlen im Fokus. Am Vorabend habe bereits adidas seine Zahlen vorgelegt und beim Ausblick kräftig enttäuscht. Die Aktie sei auf Tauchstation gegangen. Während die kanadische Bank RBC adidas weiter mit "sector-perform" bewerte, habe sie die Einschätzung für PUMA und auch auf "sector-perform" gesenkt. Der Ausblick spreche für unterdurchschnittliches Wachstum, heiße es. Stärker dürften die Aktien von E.ON, RWE und Mercedes-Benz in den Handel starten. Goldman Sachs habe die Aktien auf die "Conviction Buy List" gehoben.



Am heutigen Donnerstag würden unter anderem folgende Unternehmen ihre Zahlen veröffentlichen: DWS, Deutsche Bank, Siltronic, Siemens Healthineers, Shell, Merck & Co und am Abend nach US-Börsenschluss Meta, Amazon.com und Apple.



Die Aussicht auf vorerst weiter hohe Leitzinsen habe am Mittwoch die Stimmung an den US-Börsen getrübt. Der Dow (ISIN US2605661048 / WKN 969420) habe den Tag mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 38.150,30 Zähler beendet. Der marktbreite S&P 500 habe am Mittwoch 1,6 Prozent auf 4.845,65 Punkte nachgegeben. Der NASDAQ 100-Index sei sogar 1,9 Prozent auf 17.137,24 Punkte abgerutscht.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Donnerstag uneinheitlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe am Ende mit einem Minus von 0,8 Prozent geschlossen. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe hingegen zuletzt 0,6 Prozent gewonnen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong habe 0,8 Prozent zugelegt. (01.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX musste am Mittwoch etwas Federn lassen, berichtet Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Ende sei er mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 16.903,76 Zählern aus dem Handel gegangen. Nachdem die US-Notenbank FED die Erwartungen auf rasche Zinnsenkungen gedämpft habe, was auch die Wall Street am Mittwoch belastet habe, dürfte der DAX auch am heutigen Donnerstag schwächer starten. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen 0,3 Prozent tiefer auf 16.850 Zähler.