Ansonsten stünden erneut einige Analysteneinschätzungen im Fokus: Bernstein senke Nel (ISIN NO0010081235 / WKN A0B733) auf "underperform". Die UBS senke das Ziel für BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) von 40 auf 37 Euro. J.P. Morgan werde für die Aktie der Allianz (ISIN DE0008404005 / WKN 840400) zuversichtlicher. Sie habe die Einschätzung von "neutral" auf "buy" angehoben und das Kursziel von 240 auf 270 Euro erhöht. Zudem habe J.P. Morgan das Kursziel für Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) auf 255 Euro und für Munich Re (ISIN DE0008430026 / WKN 843002) auf 435 Euro angehoben.



Optimistischer werde J.P. Morgan auch für den Ölsektor. Für Shell (ISIN GB00BP6MXD84 / WKN A3C99G), BP (ISIN GB0007980591 / WKN 850517) und TotalEnergies (ISIN FR0000120271 / WKN 850727) hätten die Analysten die Kursziele deutlich nach oben gesetzt. Während für Shell und TotalEnergies das Votum weiterhin "overweight" laute, belasse J.P. Morgan die Einschätzung für BP auf "neutral. Die Société Générale starte thyssenkrupp nucera (ISIN DE000NCA0001 / WKN NCA000) mit "buy" und einem Kursziel von 29 Euro. HOCHTIEF (ISIN DE0006070006 / WKN 607000) senke die Société Générale von "buy" auf "hold".



Die wohl noch länger hohen US-Leitzinsen würden weiter wie ein Mühlstein auf den New Yorker Aktienkursen lasten. Der Vortags nur moderat schwächelnde Dow Jones Industrial sei am Donnerstag 1,08 Prozent tiefer mit 34.070,42 Punkten aus dem Handel gegangen. Damit habe der Leitindex seinen Abwärtstrend beschleunigt und den tiefsten Stand seit fast vier Wochen markiert. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei um 1,64 Prozent auf 4.330,00 Punkte gefallen. Für den besonders zinssensiblen, technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei es um 1,84 Prozent auf 14.694,24 Zähler bergab gegangen.



Die zuletzt schwachen Börsen Chinas hätten sich am Freitag gegen ein international schwaches Marktumfeld gestemmt. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) seien jeweils um mehr als ein Prozent gestiegen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) sei hingegen um 0,6 Prozent gesunken.



Der DAX dürfte am Freitag zunächst an den schwachen Vortag anknüpfen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 15.530 Punkte. Damit zeichne sich ein Test der einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie ab, die als ein Gradmesser für den längerfristigen Trend gelte.Nach den US-Leitzinssignalen vom Mittwoch müssten sich die Anleger auf ein noch länger hohes Zinsniveau zur Inflationsbekämpfung einstellen. Bei steigenden Anleiherenditen würden sie ihre Risiken im Aktienportfolio zurückschrauben. Die Rendite auf US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit habe mit rund 4,5 Prozent das höchste Niveau seit 2007 erreicht.