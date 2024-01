Im Fokus stünden einige Analysteneinschätzungen. Die Deutsche Bank stufe Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) von "Buy" auf "Hold" ab. Das Kursziel sei allerdings von 275 auf 315 Euro erhöht worden. Die Aktie dürfte im Minus starten. Die UBS starte derweil AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) mit "Sell" und einem Kursziel von 26,90 Euro. Dies dürfte die Aktie belasten. Stifel senke Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von "Buy" auf "Hold" und reduziere das Kursziel von 138 auf 122 Euro. Jeweils eine Kurszielanhebung gebe es hingegen für Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Bernstein erhöhe von 166 auf 190 Euro) und für SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) (Barclays erhöhe von 154 auf 156 Euro).



Zudem dürfte der Blick auf Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) gerichtet sein. Das Hamburger Biotechunternehmen habe am Vorabend bekannt gegeben, dass der CEO Werner Lanthaler zurücktreten werde.



Im Fokus stehe zudem der Tagesgewinner des Vortags im DAX - die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF). Ein Aktienrückkaufprogramm stütze hier. Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) habe nach einem Auftrag aus Schweden heute auch einen Auftrag aus Spanien vermelden können.



Die US-Börsen seien am Mittwoch tiefer aus dem Handel gegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe am Ende 0,8 Prozent auf 37.430,19 Punkten verloren. Für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), der tags zuvor bereits um rund 1,7 Prozent abgesackt sei, sei es um weitere 1,1 Prozent auf 16.368,49 Punkte nach unten gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe 0,8 Prozent auf 4.704,81 Zähler nachgegeben.



Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte in Asien hätten am Donnerstag nachgegeben. Der Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe nach der verlängerten Neujahrspause wieder ins Geschehen eingegriffen. Er habe am Ende 0,5 Prozent verloren. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 1,4 Prozent im Minus gelegen. In Hongkong habe der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) um 0,6 Prozent nachgegeben. (04.01.2024/ac/a/m)





Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat am Mittwoch seit längerer Zeit einmal wieder ein größeres Minus verzeichnet. Am Ende sei der deutsche Leitindex 1,4 Prozent tiefer bei 16.538,39 Punkten aus dem Handel gegangen. Am heutigen Donnerstag dürfte es noch etwas weiter nach unten gehen. Der Broker IG taxiere den DAX zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 16.510 Punkte.Auf der Terminseite bleibe es weiter ruhig. GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) habe am Morgen die Zahlen zum Neugeschäft für das vierte Quartal 2023 gemeldet. Im Tagesverlauf werde das Kraftfahrt-Bundesamt die Zahl der Auto-Neuzulassungen im Dezember 2023 veröffentlicht. Dementsprechende stünden Volkswagen (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, Ticker-Symbol: VOW), Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) & Co im Blickfeld.