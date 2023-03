Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe nach seiner starken Vorwoche nur etwas weiter zugelegt. Auch ansonsten hätten sich am Montag die Bewegungen an der Wall Street in engen Grenzen gehalten. Der Dow habe am Ende um 0,12 Prozent auf 33.431,44 Punkte zugelegt. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es um 0,07 Prozent auf 4.048,42 Zähler nach oben gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei um 0,10 Prozent auf 12.302,48 Punkte gestiegen.



Die wichtigsten Börsen Asiens hätten am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio sei der japanische Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) um 0,3 Prozent gestiegen. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in der Sonderverwaltungszone Hongkong sei zuletzt um 0,2 Prozent gefallen und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sei im späten Handel um 0,9 Prozent gesunken.



Am heutigen Dienstag stünden einige Zahlen auf dem Programm. Es berichte unter anderem die SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE). Der Margenausblick könnte von den Marktteilnehmern positiv aufgenommen werden. Zudem würden HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) und Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) berichten. Bei TRATON (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) würden die Jahres-Pressekonferenz stattfinden. Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) könnte von einem positiven Analystenkommentar von Bernstein profitieren. Im Blick bleibe zudem weiterhin die Aktie von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF). Der Autobauer habe am Freitag einen starken Ausblick vorgelegt. Und auch SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) bleibe im Fokus. Hier biete ein Finanzinvestor für die Tochter Qualtrics (ISIN: US7476012015, WKN: A2QLPC, Ticker-Symbol: 5DX0, NASDAQ-Symbol: XM).



(Mit Material von dpa-AFX) (07.03.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte mit leichten Gewinnen in den Dienstag starten, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart rund 0,2 Prozent höher auf 15.680 Punkte. Damit halte er sich am Hoch seit Februar 2022 bei 15.677 Punkten, das er tags zuvor erreicht habe. 2023 liege der DAX damit bisher 12,5 Prozent im Plus.