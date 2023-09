Auf Unternehmensterminseite sei es weiterhin extrem ruhig. Im Fokus stünden erneut einige Analysteneinschätzungen. Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) dürften nach Upgrades höhere in den Handel starten. Die Société Générale habe E.ON von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 13,40 Euro. Jefferies hat Volkswagen von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 150 Euro erhöht. Barclays habe hingegen das Kursziel für die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) von 15,50 Euro auf 14,00 Euro gesenkt, aber die Einschätzung auf "Outperform" belassen.



Die Privatbank Berenberg habe die Einstufung für AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf einer hausinternen Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) sei in dieser Woche aus dem MDAX ausgeschieden, nachdem der Abfüllanlagenhersteller gegen eine Vorschrift zur Qualitätssicherung im Index-Regelwerk der Deutschen Börse verstoßen habe. Nun bereite man sich aber auf eine Rückkehr im Dezember vor. Im Zuge der steigenden Ölpreise stünden zudem die großen europäischen Ölkonzerne um BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), TotalEnergies (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) und Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) im Fokus.



Der nahende Zinsentscheid der US-Notenbank FED lähme die Risikobereitschaft der Anleger in New York. Am Montag habe der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) 0,02 Prozent höher mit 34.624,30 Punkten geschlossen. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es um 0,07 Prozent auf 4.453,53 Punkte nach oben gegangen, während der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) um 0,15 Prozent auf 15.225,37 Punkte zugelegt habe.



Weiter steigende Ölpreise hätten die Börsen Asiens am Dienstag belastet. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, und der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong seien moderat gefallen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) sei im späten Handel um mehr als ein Prozent gesunken. In Japan sei allerdings zum Wochenstart nicht gehandelt worden.



(Mit Material von dpa-AFX) (19.09.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach seinem schwachen Wochenstart dürfte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag zunächst kaum vom Fleck kommen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start prozentual fast unverändert auf 15.730 Punkte. Vor der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend bleibe der DAX damit einstweilen im Handelskorridor der vergangenen Wochen.Auch an der Wall Street habe sich nur wenig getan. "Die Börsen haben im Moment zwei große Belastungsfaktoren. Und beide hängen unmittelbar miteinander zusammen. Das sind der hohe Ölpreis und die hohen Zinsen", schreibe Experte Thomas Altmann von QC Partners. Es gebe im Moment einfach keine langfristig orientierten Käufer, die den DAX über die 16.000 Punkte treiben könnten. Dafür brauche es positive Nachrichten in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung oder die Geldpolitik.