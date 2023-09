Ansonsten stünden wieder einige Analystenkommentare im Fokus. J.P. Morgan habe das Ziel für die Aktie der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) von 14,10 Euro auf 13,50 Euro gesenkt, die Einschätzung aber auf "Buy" belassen. HSBC habe das Ziel für die UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) von 24,50 Franken auf 33,00 Franken erhöht. Jefferies sehe bei der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) weiteres Potenzial. Hier sei das Kurzsiel von 190,00 auf 201,00 Euro erhöht worden.



Im Blickfeld stünden heute zudem einige Indexänderungen. United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) sei neu im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741), thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) und IONOS (ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker-Symbol: IOS) im SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338). Zudem starte die Corona-Herbst-Impfsaison. Vom heutigen Montag an solle auch der an aktuelle Virusvarianten angepasste Impfstoff von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in den Praxen zu bekommen sein.



Nach Gewinnen am Vortag sei es am Freitag an den US-Börsen wieder abwärts gegangen. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe den Handel 0,83 Prozent schwächer bei 34.618,24 Punkten beendet, was im Wochenverlauf ein kleines Plus von 0,1 Prozent bedeutet habe. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe am Freitag 1,22 Prozent auf 4.450,32 Punkte verloren. Für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei es um 1,75 Prozent auf 15.202,40 Punkte abwärts gegangen. Das Wochenminus habe sich damit auf 0,5 Prozent belaufen.



Andauernde Sorgen wegen der Immobilienkrise Chinas hätten den Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zum Wochenstart belastet. Jüngst aufgekommene Erholungssignale aus anderen Teilen der chinesischen Wirtschaft hätten am Montag nicht mehr geholfen. So stünden für den in kriselnden Immobilienentwicklet Country Garden wichtige Termine an, unter anderem mit der Abstimmung von Gläubigern über einen Zahlungsaufschub einer Anleihe. Der Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) sei zuletzt um rund ein Prozent gefallen. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe hingegen wenig verändert notiert.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte mit einem kleinen Plus in die neue Woche starten. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Montag zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 15.904 Punkte. In der Vorwoche habe der DAX rund ein Prozent zugelegt. Seine jüngste Seitwärtsbewegung habe er damit aber nicht verlassen.In der neuen Woche stehe vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch im Fokus. Die meisten Experten würden mit keiner weiteren Zinserhöhung rechnen, ausgeschlossen scheine so ein Schritt nach zuletzt teils starken Konjunkturdaten aber nicht. Als entscheidend gelte aber vor allem, wie lange eine mögliche Leitzins-Plateauphase anhalten werde.