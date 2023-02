Die Verbraucherpreisdaten für Januar hätten am Dienstag eine Berg- und Talfahrt an den US-Börsen nach sich gezogen. Anleger hätten sich von den Zahlen verunsichert gezeigt, die die US-Notenbank FED wohl nicht von weiteren Zinserhöhungen abhalten würden. Die Inflation sei im Januar im Vorjahresvergleich nicht so stark wie von Experten erhofft gefallen. Fakt sei aber auch gewesen, dass sie sich den siebten Monat in Folge abgeschwächt habe. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe sich etwas von seinem Spitzenverlust erholt, der mehr als ein Prozent betragen habe. Am Ende habe für ihn noch ein Minus von 0,46 Prozent auf 34.089,27 Punkte zu Buche gestanden. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe mit 4.136,13 Punkten ein Minus von 0,03 Prozent verbucht. Gefragt seien aber die Technologiewerte gewesen. Unter anderem gestützt von steigenden Kursen im Chipsektor habe der von diesen geprägte NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) einen Spitzenverlust von mehr als einem Prozent noch in Gewinne gedreht. Den Tag habe er 0,71 Prozent höher bei 12.590,89 Zählern beendet.



Die Börsen Asiens hätten am Mittwoch überwiegend nachgegeben. In Tokio habe der Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) 0,4 Prozent im Minus geschlossen. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) habe 1,5 Prozent eingebüßt und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sei um 0,6 Prozent gesunken.



Am heutigen Mittwoch dürften die Aktien von Encavis (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) im Blickpunkt stehen. Das Unternehmen habe am Vorabend mit starken Zahlen aufwarten können. Zudem stehe United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms im Fokus. Spannend werde zudem, ob Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) nach der Anhebung der Prognose seine starke Entwicklung vom Dienstag fortsetzen könne. Spannend bleibe es auch bei Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF). Bei der Aktie habe sich nach dem angekündigten Chefwechsel das Chartbild zuletzt deutlich aufgehellt. Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) dürfte derweil von einer Kurszielerhöhung durch Goldman Sachs profitieren. Am Abend nach US-Börsenschluss veröffentliche Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) seine Quartalszahlen. Bei Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) stehe außerdem die Hauptversammlung auf dem Programm.



(Mit Material von dpa-AFX) (15.02.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte am Mittwoch kaum verändert ins Rennen gehen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart etwa zehn Punkte höher auf 15.390 Punkte. Auf Wochensicht liege der DAX rund ein halbes Prozent im Plus. Nach wechselhaftem Start sei es am Abend an der Wall Street wieder etwas besser gelaufen.