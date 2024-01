Siemens dürfte ebenfalls weiter im Fokus stehen. Der Konzern treibe seinen Umbau weiter voran. Beim geplanten Verkauf des Geschäfts mit Motoren und Großantrieben Innomotics gebe es laut einem Pressebericht Fortschritte. Der Technologiekonzern wolle Ende Februar erste Gebote einsammeln und hoffe auf einen Verkaufserlös von mehr als drei Milliarden Euro, berichte das Handelsblatt unter Berufung auf Finanz- und Unternehmenskreise.



Und auch der Tagesgewinner vom Mittwoch, Munich Re, dürfte nach einem starken Ausblick weiter Blick der Anleger stehen.



Zudem gebe es einige Analysteneinschätzungen, die einzelne Aktien bewegen könnten. Exane BNP habe TeamViewer auf "underperform" abgestuft. Das Papier werde deutlich im Minus erwartet. Die Aktie von Microsoft sei hingegen von Exane auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 350 auf 471 Dollar erhöht worden.



Nach dem massiven Ausverkauf bei Evotec in den vergangenen Tagen sehe RBC jetzt eine Kaufchance bei der Aktie. Die Analysten hätten das Papier auf "outperform" hochgestuft.



Die US-Börsen hätten am Mittwoch unter Druck gestanden. Der Dow Jones Industrial sei am Ende mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 37.266,67 Punkten aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 habe 0,6 Prozent auf 4.739,21 Zähler nachgegeben. Der technologielastige NASDAQ 100 habe ebenfalls am Ende 0,6 Prozent im Minus gelegen und bei 16.736,28 Punkten geschlossen.



In Asien hätten sich die Börsen am Morgen uneinheitlich gezeigt. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen sei zuletzt um 1,3 Prozent gefallen. Der Hang-Seng in Hongkong habe hingegen leicht um 0,2 Prozent zulegen können, während sich der japanische Leitindex Nikkei 225 kaum verändert gezeigt habe. (18.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX stand am Mittwoch erneut unter Druck, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zeitweise habe er auf dem tiefsten Stand seit Anfang Dezember notiert. Am Ende sei er mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 16.431,69 Zählern aus dem Handel gegangen. Am heutigen Donnerstag dürfte der deutsche Leitindex zunächst kaum bewegt in den Handel starten. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen bei 16.430 Punkten.Im Blickpunkt dürften am heutigen Handelstag im DAX weiterhin die Aktien von RWE stehen. Das Papier sei am Mittwoch als einer der stärksten Verlierer aus dem Handel gegangen. Für Verkaufsdruck habe ein Bericht desgesorgt, dass der Versorger Interesse an einer Übernahme des kriselnden dänischen Windriesen Ørsted habe.Bayer habe derweil am Vorabend im Zuge der geplanten Verschlankung der Verwaltung einen deutlichen Personalabbau in Deutschland angekündigt.