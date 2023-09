Am Vormittag (10 Uhr) gebe in München das ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima bekannt. Nachdem sich die Stimmung infolge der trüben Wirtschaftsaussichten schon in den Vormonaten verschlechtert habe, werde erneut mit einem Rückgang gerechnet. Die Experten der LBBW würden zum fünften Mal in Folge mit einer Eintrübung rechnen, "weil sich insbesondere die Einschätzung der aktuellen Lage nochmals merklich verschlechtert." Immerhin dürfte sich das Tempo des Abwärtstrends verlangsamen, da bei der Erwartungskomponente eine Bodenbildung zunehmend wahrscheinlicher werde.



Am Nachmittag trete EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor den Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments, um ihre regelmäßige Anhörung abzuhalten. Nach kräftigen Zinsanhebungen zur Inflationsbekämpfung habe die Notenbank zuletzt angedeutet, dass das Ende der Zinsanhebungen erreicht sein oder nicht mehr weit entfernt sein könnte.



Antriebstechnik-Hersteller Renk habe die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang festgelegt. Bis zu 27,025 Millionen Aktien sollten zum Preis von je 15 bis 18 Euro angeboten werden. Das Platzierungsvolumen solle zwischen 405 und 486 Millionen Euro liegen. Die Angebotsfrist laufe von diesem Dienstag bis voraussichtlich zum 4. Oktober.



Die emittierten Aktien würden aus dem Besitz der Rebecca BidCo S.à.r.l. stammen, eine Holding-Gesellschaft, die sich mehrheitlich im Besitz der Beteiligungsgesellschaft Triton befinde. Der Streubesitz solle sich auf bis zu 27 Prozent belaufen. An der Frankfurter Börse sollten die Papiere ab dem 5. Oktober gehandelt werden.



Unternehmensnachrichten und Analystenstimmen seien am Montag ansonsten noch Mangelware.



(Mit Material von dpa-AFX) (25.09.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der schwachen Vorwoche dürfte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auch am Montag mit geringen Verlusten im Bereich um 15.530 Punkten in die neue Handelswoche starten, so Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Freitag sei er mit zwischenzeitlich 15.471 Punkten an die Tiefpunkte der vergangenen Monate heran gerutscht, und habe auch seine 200-Tage-Linien nur mit Mühe gehalten. Im Fokus bleibe aus charttechnischer Sicht das Juli-Tief bei 15.456 Zählern.An der Großwetterlage habe sich nichts Wesentliches geändert. Die Leitzinsen seien stark erhöht worden, um die deutlich gestiegene Inflation zu bekämpfen. Jetzt würden Wachstumssorgen immer mehr in den Vordergrund rücken, nachdem sich die Teuerung abgeschwächt habe. Allerdings würden die zuletzt gestiegenen Ölpreise für neue Inflationsgefahren sorgen.