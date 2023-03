Erwartet werde eine weitere Abschwächung der Inflation. Ökonomen würden im Schnitt einen Anstieg der Verbraucherpreise im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 7,3 Prozent erwarten.



Gute Vorgaben gebe es auch aus den USA. Dort habe der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) am Mittwoch um ein Prozent auf 32.717,60 Punkte zugelegt. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe die 4.000er-Marke zurückerobern können und am Ende 1,4 Prozent auf 4.027,81 Punkte gewonnen. Besonders deutlich sei es beim technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) nach oben gegangen. Dieser habe 1,9 Prozent auf 12.846,03 Zähler zugelegt. Neben Lululemon (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) mit einem Zugewinn von fast 13 Prozent habe auch der US-Speicherchip-Hersteller Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) mit plus 7,2 Prozent zu den besten Titeln des Tages im Index gehört. In Deutschland sei Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) am Mittwoch der größte Gewinner im DAX gewesen.



Keine einheitliche Richtung hätten hingegen am Donnerstag die Börsen in Asien gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) sei zuletzt um 0,8 Prozent gefallen. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sei leicht um 0,2 Prozent zurückgegangen. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong habe im späten Handel leicht ins Plus drehen können.



Auf der Terminseite stünden am Donnerstag erneut einige Zahlen im Fokus: unter anderem von SMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF), United Internet (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF), der Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF), BIKE24 (ISIN: DE000A3CQ7F4, WKN: A3CQ7F), SAF Holland (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, NASDAQ OTC-Symbol: SFHLF), SFC Energy (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C), H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB) und BayWa (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF). (30.03.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte am Donnerstag erneut freundlich in den Handel starten, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den DAX rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,25 Prozent höher auf 15.368 Punkte. Im Fokus stünden am heutigen Handelstag Inflationsdaten für den März aus Deutschland. Diese würden am frühen Nachmittag veröffentlicht.