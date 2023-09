Auch zum Wochenschluss bleibe es auf Unternehmensterminseite ruhig. Im Fokus stehe weiter Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) nach einem Medienbericht über ein iPhone-Nutzungsverbot für chinesische Staatsmitarbeiter. Im DAX falle der Blick auf Sartorius (ISIN DE0007165631 / WKN 716563). Das Unternehmen habe über seine Tochtergesellschaft Sartorius Finance B.V. Anleihen mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro begeben.



Zudem gebe es einige Analysteneinschätzungen:



Berenberg habe Porsche AG (ISIN DE000PAG9113 / WKN PAG911) auf "hold" abgestuft und senke das Kursziel von 125 auf 117 Euro. Bei BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) habe Berenberg das Kursziel von 99 auf 102 Euro angehoben, aber die Einschätzung "hold" beibehalten. Für Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) hingegen werde Berenberg optimistischer. Hier hätten die Analysten das Papier von "hold" auf "buy" hochgestuft, das Kursziel sei allerdings von 145 auf 130 Euro gesenkt worden. Auch bei Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) habe Berenberg das Kursziel von 88 auf 83 Euro reduziert, aber auch hier heiße die Bewertung weiter "buy".



Goldman Sachs habe das Kursziel für die Deutsche Börse AG (ISIN DE0005810055 / WKN 581005) leicht auf 195 Euro angehoben. Und RBC habe das Kursziel für TotalEnergies (ISIN FR0000120271 / WKN 850727) von 60 auf 65 Euro nach oben geschraubt.



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.





(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (08.09.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX dürfte nach einer bislang schwächeren Woche am Freitag etwas zulegen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,1 Prozent höher auf 15.736 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf habe der DAX etwa 0,8 Prozent eingebüßt. Dabei habe er in den vergangenen Tagen mit etwas höheren Verlusten eröffnet, im Verlauf das Minus aber reduziert.Der deutsche Aktienmarkt bleibe auf Richtungssuche. An der Wall Street habe sich der Dow Jones Industrial nach seiner Korrektur an der 100-Tage-Linie stabilisiert. Für Technologiewerte sei es derweil weiter bergab gegangen. Nach jüngst robusten Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten bleibe die Sorge vor einem längeren Zinserhöhungszyklus als bisher gehofft.Die wichtigsten US-Aktienindices hätten am Donnerstag mehrheitlich weiter nachgegeben. Einzig der von traditionellen Wirtschaftsbranchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial habe mit einem Plus von 0,17 Prozent auf 34.500,73 Punkte geschlossen. Dagegen sei der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um 0,32 Prozent auf 4.451,14 Punkte und der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) um 0,73 Prozent auf 15.258,52 Punkte gesunken.