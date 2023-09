Auf der Unternehmensterminseite sei es weiterhin recht ruhig. Bei Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) finde die Hauptversammlung statt, Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) veröffentliche am Abend nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Im Blick stehe zudem Encavis (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV). Der MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber beteilige sich mit 18 Prozent an dem 2018 gegründeten Start-up TokWise. Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) erhalte einen Auftrag von BayWa r.e. (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) über 141 MW in Spanien.



Zudem habe es zuletzt wieder einige Analysteneinstufungen gegeben. Am Mittwoch habe hier die Aktie von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) im Fokus gestanden. Nachdem die US-Bank JPMorgan das Papier mit dem Status "Negative Catalyst Watch" versehen habe, sei die Bayer-Aktie deutlich unter Druck geraten. Mit einem Minus von mehr als vier Prozent sei sie der Tagesverlierer im DAX gewesen. Für MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) habe JPMorgan das Kursziel von 265 auf 235 Euro gesenkt. Barclays habe das Papier von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) auf "Underweight" heruntergestuft, die Aktie von LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) auf "Equal Weight".



Die US-Börsen hätten sich am Mittwoch nach einem richtungslosen frühen Handel uneinheitlich entwickelt. Während der bekannteste Wall-Street-Index leicht nachgegeben habe, hätten Technologie-Aktien überwiegend moderat zugelegt. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe letztlich 0,20 Prozent auf 34.575,53 Punkte verloren. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe dank Kursgewinnen bei Techwerten und Bankaktien 0,12 Prozent auf 4.467,44 Punkte gewonnen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei um 0,38 Prozent auf 15.348,53 Punkte gestiegen.



Die wichtigsten asiatischen Börsen hätten am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, sei zuletzt nahezu unverändert gewesen, während der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong leicht nachgegeben habe. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) sei indes um mehr als ein Prozent gestiegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte am Donnerstag etwas höher in den Tag der Leitzinsentscheidung in der Eurozone starten, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15.700 Punkte. Am Mittwoch sei der DAX zeitweise bis auf 15.564 Punkte gefallen, habe sich dann aber gefangen.Daten zur US-Inflation hätten die Anleger recht kaltgelassen. Mit Blick auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) werde es am Mittag spannend: Sowohl unter Fachleuten als auch an den Finanzmärkten sei man sich alles andere als einig, wie sich die Notenbanker entscheiden würden. Würden sie ihren Inflationskampf mit einer weiteren Anhebung der Leitzinsen fortsetzen - oder sie erstmals seit Beginn der Zinsstraffung im Sommer 2022 stillhalten?