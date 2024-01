Auf der Terminseite bleibe es weiterhin ruhig. Unternehmensseitig dürfte die Aktie von Nordex im Fokus stehen. Das Unternehmen habe einen Großauftrag aus Schweden erhalten. Dementsprechend dürfte die Aktie positiv in den Handel starten. Im Blickfeld dürften auch weiter die Aktien von Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) und BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) stehen. Nach positiven Aussagen des Moderna-CEOs zur Umsatzentwicklung sowie einer Hochstufung durch Oppenheimer sei die Aktie von Moderna am Dienstag kräftig gestiegen. Im Sog habe auch die Aktie des deutschen Konkurrenten BioNTech ordentlich zulegen können.



Zudem falle der Blick auf einige Analysteneinstufungen. Morgan Stanley bewerte die Aktie von AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) mit "Underweight". Dementsprechend werde das Papier zum Handelsauftakt deutlich im Minus erwartet. BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) könnte von einer positiven Einschätzung durch JPMorgan profitieren. Die US-Bank setze das Papier auf die "Analyst Focus List" und hebe das Kursziel auf 115 Euro an. Barclays habe das Kursziel für Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) von 19 auf 15 Euro gesenkt. Die Einschätzung laute aber weiter "Overweight". Im Fokus bleibe zudem die Aktie von Rheinmetall. Das Papier habe am Dienstag erstmals kurzzeitig die 300-Euro-Marke überwinden können.



Die US-Börsen hätten sich am Dienstag uneinheitlich präsentiert. Der Dow (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe im Tagesverlauf ein neues Rekordhoch erreicht. Dieses Niveau habe er aber nicht halten können. Am Ende sei er mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 37.715,04 Zählern aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei 0,6 Prozent auf 4.742,83 Punkte gesunken. Bei den Techwerten sei deutlich Kasse gemacht worden. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe am Ende 1,7 Prozent auf 16.543,94 Punkte verloren.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Mittwoch schwächer tendiert. Die Kursverluste der Technologiewerte in den USA hätten auch in Asien die Stimmung gedämpft. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 0,6 Prozent im Minus gelegen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong habe sogar 1,2 Prozent nachgegeben. In Japan werde feiertagsbedingt weiterhin nicht gehandelt. (03.01.2024/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich am Dienstag am ersten Handelstag des Jahrs mit leichten Zugewinnen präsentiert, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem er zeitweise bis knapp an sein Allzeithoch herangelaufen sei, sei er mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 16.769,36 Zähler aus dem Handel gegangen. Am heutigen Mittwoch dürfte er etwas Federn lassen. Der Broker IG habe den DAX zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 16.724 Punkte taxiert.