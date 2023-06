Auch in Asien habe es Gewinne gegeben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai sei zuletzt um 1,4 Prozent gestiegen. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe um 3,8 Prozent zugelegt. In Tokio habe Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,1 Prozent angezogen. Es sei die achte Gewinnwoche in Folge für den japanischen Leitindex.



Auf Unternehmensseite bleibe es zum Wochenschluss weiter ruhig. Bei LEONI (ISIN DE0005408884 / WKN 540888), Hypoport (ISIN DE0005493365 / WKN 549336) und Alphabet (ISIN US02079K3059 / WKN A14Y6F) fänden heute die Hauptversammlungen statt. TRATON (ISIN DE000TRAT0N7 / WKN TRAT0N) werde ex Dividende von 0,70 Euro je Aktie gehandelt. Im Fokus stünden zudem Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) und Meta (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX). Kurz vor der Präsentation Apples am Montag habe nun auch Meta eine neue Datenbrille angekündigt. Im Blickfeld stünden nach einer Prognose-Anhebung von Lululemon (ISIN US5500211090 / WKN A0MXBY) zudem die Aktien von adidas (ISIN DE000A1EWWW0 / WKN A1EWWW) und PUMA (ISIN DE0006969603 / WKN 696960).



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.





(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX dürfte am Freitag auf Erholungskurs bleiben und einen weiteren Schritt in Richtung 16.000 Punkte machen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Start ein halbes Prozent höher auf 15.927 Punkte. Eine Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung sei abgewendet, da der Gesetzentwurf nun auch im Senat gebilligt worden sei.Nun würden sich die Blicke auf die US-Arbeitsmarktdaten richten, die am Nachmittag veröffentlicht würden. Die Jobdaten würden im Kampf gegen die hohe Inflation als wichtiges Maß für den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank FED gelten. "Für weitere Kursgewinne braucht es sicherlich einen Mix aus einem stabilen Arbeitsmarkt und einer US-Notenbank, die sich auf ihrer nächsten Sitzung in nicht mehr ganz zwei Wochen in die Beobachterrolle verabschiedet", habe der Marktbeobachter Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets gesagt. Jones Industrial habe den Handel am ersten Tag im Juni mit einem Plus von 0,47 Prozent auf 33.061,57 Punkte beendet, nachdem er im Monat Mai insgesamt 3,5 Prozent eingebüßt habe. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe am Donnerstag 0,99 Prozent auf 4.221,02 Punkte gewonnen. Der NASDAQ 100 sei um 1,31 Prozent auf 14.441,51 Zähler gestiegen. Im Mai habe der Auswahlindex ein Plus von 7,6 Prozent eingefahren und sich damit seit Jahresbeginn um 30 Prozent erholt. Zuletzt habe vor allem die Fantasie rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) für Euphorie gesorgt. Ausgelöst worden sei sie in der vergangenen Woche vom Chipkonzern NVIDIA (ISIN US67066G1040 / WKN 918422).