Der Boom bei Künstlicher Intelligenz habe bei NVIDIA für ordentlich Wachstum gesorgt und die Aktie nachbörslich neun Prozent steigen lassen. Im vergangenen Quartal habe NVIDIA einen Umsatz von 22,1 Milliarden Dollar erzielt. Analysten hätten im Schnitt mit 20,4 Milliarden Dollar gerechnet. Der Quartalsgewinn sei im Jahresvergleich von 1,4 auf knapp 12,3 Milliarden Dollar geklettert. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz habe einen Wendepunkt erreicht und die Nachfrage steige weltweit, so NVIDIA-Chef Jensen Huang. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal liege über den Erwartungen.



Am heutigen Handelstag stehe eine ganze Reihe von Unternehmen mit Quartalsergebnissen auf dem Programm. Es würden unter anderem berichten: Heidelberg Materials, Gerresheimer, SFC Energy, Mercedes-Benz, Douglas, Moderna, HOCHTIEF, Knorr-Bremse und nachbörslich Booking Holdings.



Im Blickpunkt stünden zudem SAP und MTU. Während SAP seine Dividende deutlich anheben wolle, werde der Triebwerkshersteller wegen des teuren Materialfehlers an den Antrieben vieler Airbus-Jets deutlich weniger ausschütten. Für 2023 solle es 2,00 Euro je Aktie an Dividende geben, im Jahr 2022 hätten Aktionäre noch 3,20 Euro je Aktie erhalten.



Der Autobauer Mercedes-Benz habe derweil am Mittwochabend angekündigt, weitere eigene Aktien für bis zu drei Milliarden Euro am Markt erwerben. (22.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Mittwoch mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 17.118,12 Zähler und damit in Schlagdistanz zu seinem bisherigen Allzeithoch aus dem Handel gegangen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am heutigen Donnerstag könnte er nach den starken Zahlen von NVIDIA , die der Chipkonzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss veröffentlicht habe, auf eine neue Rekordmarke steigen. Der Brooker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,6 Prozent höher auf 17.213 Zähler. Nikkei 225 habe es am Morgen neue Rekorde gegeben. Nach fast 35 Jahren sei es dem japanischen Leitindex gelungen, wieder ein neues Allzeithoch zu erreichen. Der Nikkei habe am Ende 2,2 Prozent höher geschlossen. An den anderen asiatischen Märkten habe es ebenfalls Gewinne gegeben, allerdings nicht so deutliche wie in Japan. Der Hang-Seng-Index in London habe zuletzt 0,6 Prozent zugelegt, der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen in Festland-China habe zuletzt 0,4 Prozent gewonnen.