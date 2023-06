Die wichtigsten Börsen Asiens hätten sich am Donnerstag nach positiven Signalen aus der chinesischen Industrie sowie einem weiteren Schritt in der Lösung des US-Schuldenstreits ein Stück weit erholt. In China sei ein vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobener Stimmungsindikator für das Verarbeitende Gewerbe zudem überraschend über die Schwelle von 50 Punkten gestiegen, was Wachstum impliziere. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai sei zuletzt um 0,8 Prozent gestiegen. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe um ein Prozent zugelegt. In Tokio habe der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) kurz vor Handelsende um 0,8 Prozent angezogen.



Auf der Terminseite bleibe es am Donnerstag recht ruhig. Bei TRATON (ISIN DE000TRAT0N7 / WKN TRAT0N) und Envacis (ISIN DE0006095003 / WKN 609500) finde die Hauptversammlung statt. Bereits gestern seien die Hauptversammlungen von Evonik (ISIN DE000EVNK013 / WKN EVNK01), secunet (ISIN DE0007276503 / WKN 727650) und der Commerzbank (ISIN DE000CBK1001 / WKN CBK100) gewesen. Anleger würden hier heute beachten, dass die Papiere mit Dividendenabschlag gehandelt würden.



Im Fokus stünden zudem die Aktien von Salesforce.com (ISIN US79466L3024 / WKN A0B87V) und dem deutschen Rivalen SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460). Der US-Konzern habe am Mittwochabend nachbörslich Quartalszahlen gemeldet. RWE (ISIN DE0007037129 / WKN 703712) gebe derweil weiter Gas bei Batteriespeichern. Der Energiekonzern baue für insgesamt 140 Millionen Euro an seinen Kraftwerks-Standorten Grevenbroich-Neurath und Hamm zwei Batteriespeicher im Großformat, habe es am Mittwochabend geheißen.



Bei Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) werde heute der Wechsel an der Konzernspitze vollzogen. Bill Anderson übernehme heute den Vorstandsvorsitz von Werner Baumann. Im Blickfeld dürfte zudem die Aktie von Heidelberg Materials (ISIN DE0006047004 / WKN 604700) stehen. Die US-Bank J.P. Morgan habe ihre Einschätzung von "neutral" auf "overweight" angehoben.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX dürfte am Donnerstag nach seiner Vortagsschwäche einige Punkte aufholen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zum Juni-Auftakt taxiere der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Start 0,4 Prozent höher auf 15.733 Punkte. Förderlich sei, dass das Repräsentantenhaus der USA den mühsam ausgehandelten Deal im Schuldenstreit gebilligt habe.Damit seien die Vereinigten Staaten einen großen Schritt weiter, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit des Staates in letzter Minute abzuwenden. Nun müsse der Senat dem Vorhaben noch zustimmen. Jones Industrial habe den Handel mit einem moderaten Abschlag von 0,41 Prozent auf 32.908,27 Punkte beendet, was für den Monat Mai jedoch einen Verlust von insgesamt 3,5 Prozent bedeute. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe zur Wochenmitte 0,61 Prozent auf 4.179,83 Zähler verloren. Für den NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei es um 0,70 Prozent auf 14.254,09 Punkte abwärts gegangen, womit der Mai für die Technologiebörse trotzdem ein starker Monat gewesen sei.