Morgen nehme die Berichtssaison dann in Deutschland Fahrt auf. Aus dem DAX würden Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF), Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF), PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF), MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) und Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Quartalszahlen vorlegen. Am Donnerstag würden Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) folgen, ehe am Freitag Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) und Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) die Bücher öffnen würden. Dazu kämen zahlreiche Werte aus der zweiten und dritten Reihe.



In den USA gebe es heute schon richtungweisende Zahlen. Zu nennen seien da vor allem die Resultate der Tech-Riesen Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), die allerdings erst nach Börsenschluss anstünden, aber auch internationale Größen wie UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) oder McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD), die schon vor dem New Yorker Handelsstart berichten würden.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.



(Mit Material von dpa-AFX) (25.04.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte auch am Dienstag in der Spanne der vergangenen Tage bleiben, dabei zunächst aber etwas leichter in den Handel starten, so Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Kurz vor der der 16.000-Punkte-Marke und dem Jahreshoch fehle es den Anlegern weiter an Kaufargumenten, die im weiteren Wochenverlauf im Rahmen der Berichtssaison kommen könnten.