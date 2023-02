Nach einem schwankenden Kursverlauf seien die New Yorker Börsen am Donnerstag in der Schlussstunde stärker ins Minus abgerutscht. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe 1,26 Prozent auf 33.696,85 Punkte verloren. Die vor Handelsbeginn veröffentlichten Erzeugerpreise hätten sich nicht so deutlich abgeschwächt wie erwartet. Der breiter gefasste S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei am Ende um 1,38 Prozent auf 4.090,41 Zähler gefallen. An der technologieorientierten NASDAQ-Börse sei der Druck noch größer geworden, weil dort die Anleger bei diesen wachstumsorientierten Werten für gewöhnlich noch sensibler auf Zinssorgen reagieren würden. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe 1,93 Prozent auf 12.442,48 Punkte eingebüßt.



Wieder größere Infaltions- und Zinssorgen hätten die Börsen Asiens am Freitag belastet. So hätten US-Erzeugerpreisdaten einen weniger als erhofft nachlassenden Inflationsdruck signalisiert und Vertreter der US-Notenbank FED hätten sich für einen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte ausgesprochen. In Tokio habe der Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) mit 0,7 Prozent im Minus geschlossen. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) sei um ein Prozent gefallen und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sei um 1,1 Prozent gesunken.



Zum Wochenschluss stünden einige wichtige Unternehmenstermine auf der Agenda. Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF), Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) und Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) hätten ihre Jahreszahlen veröffentlicht. Bei Mercedes-Benz stehe zudem ein großes Aktienrückkaufprogramm im Fokus, das am Vorabend angekündigt worden sei. Im Blick stehe zudem die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF). Die Bank habe am Donnerstag starke Zahlen vorgelegt. Am heutigen Abend nach US-Börsenschluss gebe die Deutsche Börse ihre Entscheidung darüber bekannt, wer für Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) in den DAX aufsteige. Dass dies die Commerzbank sein werde, gelte als sicher. Und auch auf Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) dürften sich die Blicke der Anleger richten. Nach den Quartalszahlen am Donnerstag sei dem Papier der charttechnische Ausbruch gelungen. Das Papier sei der stärkste Wert des Tages im DAX gewesen. Bei Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) stünden zudem die Auslieferungszahlen für Januar auf dem Programm. Und auch der Bitcoin dürfte im Blickfeld bleiben. Nach einer Rallye über die 25.000-Dollar-Marke habe die Kryptowährung zuletzt wieder etwas korrigiert.



Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,6 Prozent im Minus auf 15.441 Punkte. In den vergangenen vier Handelstagen habe er zuvor 1,5 Prozent zugelegt, es aber nicht ganz wieder an sein Jahreshoch von 15.658 Punkten herangeschafft.