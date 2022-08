Ab Donnerstag würden die wichtigsten geldpolitischen Vertreter zum jährlichen Symposium zusammenkommen. Der Blick werde sich dabei vor allem auf die US-Notenbank FED richten. Würden die Aussagen darauf hindeuten, dass noch stärker als bislang gedacht an der Zinsschraube gedreht werde, würden erneute Verluste drohen. Denn nach wie vor herrsche bei den Anlegern große Angst, dass die steigenden Zinsen und die anhaltend hohe Inflation für eine Rezession sorgen würden.



Allerdings habe die jüngste Bärenmarktrally gezeigt, dass auch nach wie vor Hoffnung bestehe, dass den Notenbanken eine weiche Landung der Konjunktur gelinge. Gehe die Inflation zurück und die Zinsen würden weniger stark als befürchtet steigen, seien auch schnelle Kursgewinne möglich - zumal die jüngste Berichtssaison noch weitgehend stark ausgefallen sei.



Der DAX bleibe in diesem Spannungsfeld zwischen Rezessionsangst und der Hoffnung auf einen Turnaround bei der Inflation gefangen. Charttechnisch sei der Leitindex nun angeschlagen, nachdem die August-Gewinne komplett aufgezehrt worden seien. Anleger würden vor Jackson Hole an der Seitenlinie bleiben. (23.08.2022/ac/a/m)







Nach dem massiven Kursrutsch am Montag ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auch am Dienstag mit Verlusten in den Handel gestartet, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Inzwischen notiere der deutsche Leitindex aber im Plus. Noch drohe somit kein ernsthafter Test der 13.000-Punkte-Marke. Doch das Marktumfeld bleibe vor dem wichtigen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole angespannt.