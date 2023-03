Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem freundlichen Handelsstart habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag im Handelsverlauf klar ins Minus gedreht, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF), First Republic (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) und Co stehen wieder einmal stark unter Druck. Auch wenn die kurzfristigen Liquiditätsprobleme in der Branche gelöst schienen, beschäftige die Krise die Märkte weiter. Sorgen um Folgen für die Wirtschaft würden v.a. Zykliker wieder nach unten drücken, die kurzzeitige Euphorie nach der EZB-Zinssitzung am Donnerstag scheine schnell wieder verflogen zu sein.Offen bleibe, wie die Notenbanken das Dilemma aus Bankenkrise und hoher Inflation lösen wollten. Während die EZB gestern lediglich von kurzfristigen Verwerfungen ausgegangen sei, würden sich die Blicke nun bereits wieder auf die FED richten. Die große Frage bleibe, ob die US-Notenbank bereits eine Zinspause oder sogar eine Zinswende in Aussicht stellen werde.Es seien turbulente Zeiten an der Börse. Auf heftige Abverkäufe würden rasante Erholungen folgen - ein klarer Trend bilde sich allerdings schwer aus. Auch die kommende Woche dürfte entsprechend spannend würden. Beim DAX würden Anleger vor der FED-Sitzung vorerst in Deckung bleiben. (17.03.2023/ac/a/m)