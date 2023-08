In Deutschland stehe am Mittwoch weiter die Berichtssaison im Fokus der Anleger mit Quartalszahlen der DAX-Konzerne Fresenius (ISIN DE0005785604 / WKN 578560), Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006 / WKN SHL100), Symrise (ISIN DE000SYM9999 / WKN SYM999). Darüber hinaus würden unter anderem HUGO BOSS (ISIN DE000A1PHFF7 / WKN A1PHFF), die Auto 1 Group (ISIN DE000A2LQ884 / WKN A2LQ88) und der Stahlhändler Klöckner (ISIN DE000KC01000 / WKN KC0100) frische Quartalszahlen vorlegen.



Nach US-Börsenschluss würden dann noch bekannte Unternehmen wie PayPal (ISIN US70450Y1038 / WKN A14R7U), Shopify (ISIN CA82509L1076 / WKN A14TJP), QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121), Etsy (ISIN US29786A1060 / WKN A14P98), MercadoLibre (ISIN US58733R1023 / WKN A0MYNP) und Robinhood (ISIN US7707001027 / WKN A3CVQC) folgen.



Anleger dürften auch die Aktie von Redcare Pharmacy (ISIN NL0012044747 / WKN A2AR94) im Auge behalten. Die Gesellschaft habe am Dienstag die Prognose für das Gesamtjahr nach oben geschraubt. In der Folge sei die Aktie auf ein neues 52-Wochen-Hoch gestiegen. Ein negativer Analystenkommentar mit einem Kursziel von lediglich 58 Euro könnte die Stimmung am Mittwoch jedoch etwas trüben.



Die Abstufung von Fitch dürfte die Märkte zur Wochenmitte belasten, so Michel Doepke von "Der Aktionär".



Mit Material von dpa-AFX (02.08.2023/ac/a/m)







