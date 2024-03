Im Blickpunkt stünden am heutigen Freitag erneut einige Geschäftszahlen. Es würden unter anderem Fresenius Medical Care, SGL Carbon, HENSOLDT, Bike24 und Eckert & Ziegler berichten.



Im DAX dürften nach dem starken Verlauf am Donnerstag zudem weiterhin die Aktien von Siemens Energy stehen. Anleger dürften zudem nach Zahlen des US-Konkurrenten Nike und den vorausgegangenen News zum Ausrüsterwechsel beim DFB die Aktie von adidas blicken. Und auch die Aktie der DHL Group dürfte die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen, nachdem der US-Konkurrent FedEx am Vorabend starke Zahlen vorgelegt sowie ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt habe.



Die US-Börsen hätten sich am Donnerstag freundlich präsentiert. Der Der Dow Jones Industrial habe 0,7 Prozent höher bei 39.781,37 Punkten geschlossen. Der marktbreite S&P 500 sei 0,3 Prozent auf 5.241,53 Zähler geklettert. Für den technologiewertelastigen NASDAQ 100 sei es am Ende um 0,4 Prozent auf 18.320,38 Punkte nach oben gegangen.



In Asien hätten sich die Börsen uneinheitlich gezeigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe zwischenzeitlich die Marke von 41.000 Punkten knacken können. Am Ende sei er mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent auf 40.888,43 Zähler aus dem Handel gegangen. Deutlich schwächer tendiert habe der CSI 300 der chinesischen Festlandsbörsen mit einem Minus von zuletzt 0,7 Prozent. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong habe sogar um 2,5 Prozent eingebüßt. (22.03.2024/ac/a/m)







Der DAX konnte am Donnerstag weiter deutlich zulegen. Er sei mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 18.179,25 Zähler aus dem Handel gegangen. Zum Wochenschluss werde er allerdings kaum verändert erwartet. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent tiefer auf 18.164 Punkte.