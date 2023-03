Die Aktien von Jungheinrich (ISIN DE0006219934 / WKN 621993) würden 7% angesichts der schwachen Gewinnprognosen für 2023 verlieren, die die guten Ergebnisse für Ende 2022 überschatten würden. Analysten würden darauf hinweisen, dass die Margen des Unternehmens in diesem Jahr aufgrund des wiederauflebenden Preisdrucks unter Druck geraten könnten.



Die Aktien der Lufthansa würden heute um fast 3% steigen aufgrund eines vereinbarten Geschäftsplans mit ITA Airways, der italienischen Fluggesellschaft, die die deutsche Fluggesellschaft teilweise übernehmen wolle. Der Plan sehe die Entwicklung der Flotte, des Netzes und der strategischen Ziele von ITA Airways vor und sei vom italienischen Finanzminister Giancarlo Giorgetti erörtert worden. Vorläufigen Informationen zufolge möchte Lufthansa bis zu 40% von ITA erwerben, wobei die beiden Parteien noch über den Wert verhandeln würden. Die Tageszeitung "Corriere della Sera" habe berichtet, dass der Anteil zwischen 200 und 250 Millionen Euro wert sein könnte.



Die Aktien von Nordex würden heute fast 3% nach der Veröffentlichung des Unternehmensberichts verlieren, in dem ein Rückgang der Aufträge und ein größerer Nettoverlust im Vergleich zum Vorjahr festgestellt worden sei. Die Analysten von Jefferies hätten hinzugefügt, dass der Bericht keine positiven Überraschungen enthalten habe.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (31.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die letzte Handelssitzung dieser Woche an den Märkten brachte eine gemischte Stimmung unter den Anlegern, die auf die Inflationsdaten (PCE) aus den USA warteten, so die Experten von XTB.Dennoch habe der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) die 15.700-Punkte-Marke überschreiten und den Widerstand der jüngsten lokalen Höchststände überwinden können. Die Anleger hätten heute die Inflationsdaten aus der Eurozone erfahren, die einen Rückgang der Kerninflation aufgewiesen hätten.- Gesamtinflation: 6,9% im Jahresvergleich vs. 7,1% erwartet (8,5% zuvor)- Kerninflation: 5,7% im Jahresvergleich vs. 5,7% erwartet (5,6% zuvor)