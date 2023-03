Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices steigen einen weiteren Tag in Folge, so die Experten von XTB.Darüber hinaus werde für die nächsten zwölf Monate ein nominales Einkommenswachstum von 1,3% erwartet, während es im Dezember noch bei 1,0% gelegen habe. Dies deute darauf hin, dass die EZB Spielraum für eine weniger restriktive Haltung haben könnte. Dies stehe jedoch im Gegensatz zu den jüngsten Äußerungen von EZB-Mitgliedern selbst, wie z. B. Holzmann, der vier weitere Zinserhöhungen um 50 Basispunkte für notwendig halte.Ein Blick auf den DAX/ DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) im D1-Chart zeige, dass der Index die jüngste Handelsspanne überwunden habe und einen Ausbruch über das lokale Hoch von Anfang Februar im Bereich von 15.700 Punkten vollziehe. Ein schneller und klarer Ausbruch über die 15.700-Punkte-Marke könnte den Weg für eine Ausweitung des Aufwärtsimpulses und eine Bewegung in Richtung der Allzeithochs im Bereich von 16.300 Punkten ebnen. (07.03.2023/ac/a/m)