Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices starteten heute wenig verändert in den Handel, nachdem die FED und das US-Finanzministerium eingeschritten waren, um die Ansteckungsgefahr durch den Zusammenbruch der SVB ( ISIN US78486Q1013 WKN A0ET46 ) zu begrenzen, so die Experten von XTB.Die Probleme seien jedoch möglicherweise noch nicht ausgestanden, da die SVB nicht die einzige Bank mit Problemen sei. Die Signature Bank sei am Wochenende von den Aufsichtsbehörden aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Systemrisikos geschlossen worden. In der Zwischenzeit könnte eine weitere US-Bank vor dem Zusammenbruch stehen - die First Republic Bank . Die First Republic Bank werde im US-Handel vorbörslich mit einem Minus von 60% gehandelt und habe die Stimmung an den Märkten nach der Eröffnung der europäischen Sitzung getrübt.Der DAX sei in der ersten Stunde des europäischen Handels um rund 200 Punkte eingebrochen. Der Index habe alle über Nacht erzielten Gewinne abgegeben, sei auf den niedrigsten Stand seit dem 2. März 2023 gefallen und versuche nun, die Unterstützungszone von 15.230 Punkten zu durchbrechen. (13.03.2023/ac/a/m)