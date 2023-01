Die Unternehmen des Einzelhandelssektors würden sich relativ schlecht entwickeln, was auf die Besorgnis über weitere Zinserhöhungen und das Aufkommen des Gespenstes einer wirtschaftlichen Rezession zurückzuführen sei. Die Aktien von Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) würden heute 4,5% verlieren, während HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140) um fast 2,5% nachgebe.



Die Automobilhersteller würden ihre Auslieferungszahlen für das Jahr 2022 veröffentlichen. BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) habe 2,1 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Rückgang von 5,1% gegenüber 2021 entspreche, behaupte aber weiterhin seine Führungsposition im Premiumsegment. Das Unternehmen habe den Absatz von Elektrofahrzeugen auf 215.755 Fahrzeuge verdoppelt. Das Unternehmen blicke aufgrund von Großaufträgen für Elektrofahrzeuge optimistisch in die Zukunft.



Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) habe 2,05 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, 1% weniger als im Vorjahr. Das niedrigste Fahrzeugsegment der Marke habe einen Absatzrückgang von mehr als 10% verzeichnet. Der Absatz von Elektrofahrzeugen habe sich auf 117.800 Fahrzeuge verdoppelt.



Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) habe ebenfalls seine Ergebnisse vorgelegt. Der Konzern habe 4,56 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, 6,8% weniger als im Vorjahr. Als Hauptgrund nenne das Unternehmen eine unzureichende Versorgung mit Halbleitern. Der Absatz von Elektrofahrzeugen sei um 23,6% auf 330.000 Fahrzeuge gestiegen.



Die Futures auf den DAX/DE30 hätten am Freitag die Zone der jüngsten Höchststände durchbrochen und einen Weg zum nächsten Widerstand nahe der 15.000-Punkte-Marke eröffnet. Dennoch habe sich das bullische Momentum gestern leicht abgeschwächt und eine unregelmäßige Struktur auf dem Tageschart gezeichnet. Das nachlassende Volumen und der überkaufte Zustand (Stochastik-Oszillator) würden eine zaghafte Grundlage für eine weitere Aufwärtsentwicklung schaffen. Bislang habe der Index jedoch den aktuellen Aufwärtstrend nicht beendet.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (10.01.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Dienstagshandel an den europäischen Märkten bringt eine leichte Verlangsamung des seit Tagen anhaltenden Aufwärtsmomentums, so die Experten von XTB.Die Stimmung der Anleger werde unmittelbar von den Kommentaren der Zentralbanker zur aktuellen makroökonomischen Lage beeinflusst. Gestern hätten die Notenbanker angedeutet, dass die Zentralbank weiterhin die Inflation bekämpfen und wahrscheinlich die Obergrenze der Zinssätze über die 5%-Marke (derzeit 4,5%) anheben werde. Heute um 15:00 Uhr werde der Vorsitzende Jerome Powell auf der Konferenz der Bank of Sweden sprechen.Die Aktien von Mynaric (ISIN DE000A31C305/ WKN A31C30) würden ihre Gewinne ausbauen, nachdem gestern eine Vereinbarung mit einem neuen, nicht genannten US-Kunden über die Lieferung von optischen Kommunikationsterminals CONDOR Mk3 bekannt gegeben worden sei. Die Aktie steige heute um fast 4%.