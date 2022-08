- Die Deutsche Bank habe ihr Kursziel für die Aktien der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) von 65 Euro auf 60 Euro gesenkt.



- Die Deutsche Bank habe ihr Kursziel für die Aktien der Credit Suisse Group (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) von 7 auf 6 CHF gesenkt.



- RBC habe das Kursziel für die Fraport-Aktie (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) von 33 Euro auf 36 Euro erhöht.



- Die Deutsche Bank habe das Kursziel für die Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Exchange-Symbol: GEBN) von 650 auf 495 CHF gesenkt.



- Citigroup habe das Kursziel für die Aktien von HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) von 56 Euro auf 61 Euro erhöht.



- Die Citigroup habe ihr Kursziel für die Aktie von Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) von 276,50 Euro auf 263,40 Euro gesenkt. (31.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der heutige Handelstag bringt Rückgänge im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Experten von XTB.Russland werde ab heute bis zum 2. September wie angekündigt die Gaslieferungen über Nord Stream 1 einstellen. Die Inflation in der Eurozone sei im August auf 9,1% gegenüber den Prognosen von 9% gestiegen, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der EZB-Sitzung nächste Woche leicht erhöhe.Der deutsche Handelstag am Mittwoch bringe Rückgänge bei den meisten Branchen des DAX. Telekommunikations- und Technologieunternehmen würden sich relativ gut entwickeln. Schwach tendiere der Automobilsektor, wo die Anleger die Markteuphorie im Zusammenhang mit dem Börsengang der Porsche AG gebremst hätten.