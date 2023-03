Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bankensorgen waren am Freitag erneut ein erheblicher Belastungsfaktor für den deutschen Leitindex DAX und am Ende des Tages stand beim DAX ein Minus von 1,66% zu Buche, so die Analysten der Helaba.Ob das Marktsentiment bald nachhaltig drehe, könne nicht gesagt werden. Mehr und mehr würden die Marktteilnehmer aber darauf setzen, dass die Zentralbanken demnächst stillhalten würden. Die Dauerhaftigkeit dieser Erwartung hänge auch von den eingehenden Daten ab, was für Aktien aber aktuell auch ein zweischneidiges Schwert sei.Technisch bleibe der DAX zudem mit Risiken behaftet, denn DMI und MACD stünden auf Verkauf und der ADX steige dabei leicht an. Eine erste Unterstützung finde sich bei 14.774 in Form der 100-Tagelinie. Darunter wäre der Weg wohl frei bis zum Impulstief der letzten Woche bei 14.458 Punkten. Die Future-Indikationen würden jedoch auf einen freundlichen Wochenstart schließen lassen. (27.03.2023/ac/a/m)