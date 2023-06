Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe den Stimmungsdämpfer durch Hinweise auf weiter steigende US-Zinsen am Donnerstag endgültig weggesteckt. Im Handelsverlauf sei der New Yorker Leitindex bis auf 34.488 Punkte geklettert, was den höchsten Stand seit Mitte Dezember bedeute. Er habe mit einem Plus von 1,26 Prozent auf 34.408,06 Punkte geschlossen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Freitag zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte nach den Leitzinsentscheiden in den USA und der Eurozone habe auch in Asien für Rückenwind gesorgt. Japans Zentralbank habe unterdessen vorerst weiter an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festgehalten. In Tokio sei der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) kurz vor Handelsende um 0,2 Prozent gestiegen. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong habe 0,7 Prozent gewonnen und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai habe um 0,4 Prozent zugelegt.



Auf Unternehmensseite gebe es zum Wochenschluss auf der Terminseite kaum etwas. Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) veröffentliche die Auslieferungszahlen für Mai, bei der Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF)-Tochter T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) finde die Hauptversammlung statt. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) stehe im Blickfeld nach einem Bericht über einen bevorstehenden Rahmenvertrag mit der Bundesrepublik. Zudem stehe MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) nach einer positiven Analystenstudie im Fokus. Zudem dürften die Anleger auf Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) blicken. Das Unternehmen habe am Donnerstag nachbörslich starke Zahlen gemeldet. Beachten sollten Anleger zudem, dass heute einige Werte ex Dividende gehandelt würden: unter anderem Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG), Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) und Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF).



(Mit Material von dpa-AFX) (16.06.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den Zinsentscheiden in der Eurozone und den USA bleibt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag nah an seinem Rekord, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit einem solide erwarteten Handelsstart halte der Leitindex den Kontakt zur Bestmarke von 16.336 Punkten, die er am Mittwoch aufgestellt habe. Der Broker IG habe den DAX zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 16.306 Punkte taxiert.