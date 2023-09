Die US-Börsen hätten sich zum Ende einer schwachen Woche lediglich etwas stabilisiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe am Freitag 0,22 Prozent höher bei 34.576,59 Punkten geschlossen. Er habe seinen Wochenverlust damit auf 0,8 Prozent eingedämmt. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe sich 0,14 Prozent im Plus mit 4.457,49 Punkten ins Wochenende verabschiedet. Für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei es um ebenfalls 0,14 Prozent hoch auf 15.280,23 Punkte gegangen, womit er auf Wochensicht 1,4 Prozent eingebüßt habe.



Die Börsen Asiens hätten am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Positiv hätten erst einmal die Vorgaben der US-Börsen gewirkt: Die Futures an der Wall Street hätten zum Wochenstart eine weitere Erholung signalisiert. Dies könnte auch dem deutschen Markt etwas Auftrieb verleihen. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe im späten Handel rund ein Prozent gewonnen. In Hongkong sei der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) zwar um fast ein Prozent gefallen, allerdings sei in der chinesischen Sonderverwaltungszone am Freitag wegen einer Sturmwarnung nicht gehandelt worden. Der japanische Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) sei kurz vor dem Handelsende um etwa ein halbes Prozent gesunken. In Tokio würden sich aktuell die Spekulationen auf eine Zinserhöhung der japanischen Notenbank verdichten. Bankenaktien hätten davon allerdings deutlich profitiert.



Auf Unternehmensterminseite stünden am Abend nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen von Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) im Fokus. Ansonsten sei es recht ruhig. Im Blick bleibe die Aktie von Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV). Der Vorstand von Covestro habe zuletzt beschlossen, im Hinblick auf das von der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) bekundete Interesse an Covestro ergebnisoffene Gespräche mit Adnoc aufzunehmen. Anleger dürften zudem Encavis (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) im Blick haben. Das Unternehmen habe eine Partnerschaft mit Greengo Energy geschlossen. Außerdem gebe es einige Analysteneinschätzungen. Goldman habe das Ziel für RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) von 60 auf 54 Euro gesenkt, die Einschätzung aber auf "buy" belassen.



Morgan Stanley habe die Einschätzung für Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) von "equal weight" auf "overweight" nach oben gesetzt und das Kursziel von 250 auf 400 Dollar erhöht. HSBC habe zudem Vestas (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) auf "hold" hochgestuft. Barclays starte Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) mit "underweight" und einem Ziel von 122 Euro. Bei Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) stünden Produktionsdrosselungen aufgrund des Teilemangels infolge des Hochwassers in Slowenien im Fokus.



(Mit Material von dpa-AFX) (11.09.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte zu Wochenbeginn auf der Stelle treten und bleibt damit auf Richtungssuche, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start nahezu unverändert auf 15.739 Punkte. In der Vorwoche habe er insgesamt etwas nachgegeben, sich aber von seinem Wochentief von 15.577 Punkten auch wieder deutlich abgesetzt.In den USA werfe die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche ihre Schatten voraus. Zuletzt seien die Sorgen vor einem längeren Zinserhöhungszyklus wieder gestiegen. In der neuen Woche stünden einige wichtige Daten an, darunter US-Verbraucherpreise am Mittwoch.