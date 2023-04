Bei BASF hingegen sollten Anleger die Kursverluste am Freitag nicht überbewerten. Der Chemie-Riese werde ex-Dividende gehandelt. Das DAX-Unternehmen habe eine Ausschüttung in Höhe von 3,40 Euro auf der gestrigen Hauptversammlung beschlossen.



Quartalszahlen und Inflationsdaten: Am letzten Tag der Handelswoche sei für Spannung gesorgt.



(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF, Mercedes-Banz.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.



Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot". (28.04.2023/ac/a/m)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bleibt zu Wochenschluss am Tropf der Wall Street, so Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Stärke im New Yorker Handel dürfte hierzulande zumindest moderatere Gewinne nach sich ziehen. Am Nachmittag werde die vorläufige deutsche Inflationsrate für April veröffentlicht. Derweil stünden viele Unternehmen im Fokus, die ihre Zahlen veröffentlicht hätten.Der Broker IG habe den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15.853 Punkte taxiert. Vor allem an der NASDAQ-Börse habe Meta (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) mit einem starken Quartalsbericht eine Rallye ausgelöst."Die Vorgaben aus den USA sind so gut, dass sie gar nicht ignoriert werden können. Es ist beeindruckend, wie steil es an der Wallstreet nach oben ging", habe am Morgen der Experte Thomas Altmann von QC Partners geschrieben. Der DAX bekomme damit die Chance, einen neuen Schritt in Richtung der 16.000 Punkte zu starten. Auch die Wochenbilanz würde der Leitindex noch etwas aufhübschen, indem er sein Minus auf nur noch 0,2 Prozent reduziere.Auch in Skandinavien laufe die Berichtssaison auf Hochtouren. So habe am Freitag der Recyling-Spezialist TOMRA Systems (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) seine Zahlen für das erste Quartal kommuniziert und über ein starkes Umsatzwachstum berichtet. Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) hingegen habe schon am Donnerstag überzeugen können. Positive Impulse seien zudem am Freitag von einer Kurszielerhöhung der US-Investmentbank Goldman Sachs zu erwarten.