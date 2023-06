Als schwächste Aktien im Leitindex würden Symrise rund vier Prozent büßen, BASF und Brenntag etwas mehr als zwei Prozent ein und Bayer eineinhalb Prozent. Grund sei die Gewinnwarnung des britischen Chemiekonzerns Croda. Die Firma rechne unter anderem mit einer Fortsetzung des Lagerbestandsabbaus in den Industrie- sowie in den konsumentennahen Endmärkten. Außerdem erwarte Codra eine sich abschwächende Entwicklung im Pflanzenschutzgeschäft.



Beste Aktie im DAX sei Rheinmetall mit einem Plus von 2,5 Prozent. Bei dem Rüstungskonzern würden die Schnäppchenjäger wieder verstärkt zugreifen, nachdem der Titel wochenlang unter Gewinnmitnahmen gelitten habe.



Nach der - völlig überraschenden - Zinsanhebung der Bank of Canada sähen die Bären auch in den USA den nächsten Zinsschritt. "Der Aktionär" halte dies allerdings für unwahrscheinlich. Für eine Zinspause oder sogar ein Ende des Zinszyklus sprächen unter anderem die unerwartet schwachen Arbeitsmarktdaten vom Donnerstag. Ergo: Der DAX könnte schon bald die 16.000-Punkte-Marke hinter sich lassen.





(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich am Freitag kaum vom Fleck, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am frühen Nachmittag verliere der Index leicht um 0,2 Prozent auf 15.950 Punkte. Vor der Sitzung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch würden sich die Anleger mit Transaktionen zurückhalten. Unter Druck stünden allerdings Chemie-Aktien nach einer Gewinnwarnung.Seit Ende der vergangenen Woche habe sich der DAX an der Charthürde von 16.000 Punkten festgelaufen. Das Wochenhoch bei knapp unter 16.115 Punkten bleibe die erste Orientierungsmarke nach oben, während die 21-Tage-Linie bei 15.972 Punkten Halt geben sollte. Halte die Marke nicht, rücke als Nächstes der GD50 bei 15.849 Zählern in den Fokus.