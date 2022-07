Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die zwei letzten DAX-Wochenkerzen waren ein Schlüssel für die Analyse, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Sie seien sehr stark gewesen, an exponierter Stelle (Märztief 12.439) auftretend, Resultate von Großinvestoren/ Insidern. Der DAX habe schon Einiges daraus machen können. Der DAX habe gestern konsolidiert, nachdem der Index am Tag zuvor wegen einer Fundamental-News über 13.000 bis 13.350 hochgeschossen sei.



Heute sei EZB-Tag, es sei also ein besonderer Tag. Es gelte aus Sicht der DAX Charts: 1) Jede DAX-Pullbackphase, die über den zwei Horizontalen 13.062/13.019 ende, sei dazu geeignet, Schwung zu holen für weitere Hochs bei 13.539 und 13.600. Reserveunterstützung sei der Tages-"Kijun"-Parameter bei 12.979. 2) Das DAX-Pullbackprozedere von gestern mit Tief bei 13.129 könne schon ausreichend sein. Das würde man bei neuen Wochenhochs über 13.400 merken, was ein Trendsignal Richtung der zwei großen Ziele 13.539 und 13.600 wäre. 3) Eine Pullbackverbreiterung zwischen 13.375/13.400 und 13.062/13.019 bis zur EZB PK um 14:30 Uhr sei nicht auszuschließen, ändere überhaupt nichts an der Aussage im Punkt 1). (21.07.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >