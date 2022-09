Mit dem tiefroten Start revidiere der DAX seine kräftigen Kursgewinne vom Freitag wieder, als große Erleichterung nach dem jüngsten US-Arbeitsmarktbericht den Leitindex noch über die 13.000-Punkte-Marke gehievt habe. "Der Leitindex könnte damit heute wieder das Tief bei 12.604 Indexpunkten ansteuern. Sollte dieser Support unterschritten werden, dann verläuft die nächste Auffanglinie erst wieder bei 12.434 bis 12.391 Zählern", so Chartexperte Martin Utschneider von Donner & Reuschel.



Zudem dürfte für Gesprächsstoff sorgen, dass die Ampel-Koalition von Kanzler Olaf Scholz (SPD) Bürgerinnen und Bürger angesichts steigender Preise mit einem dritten Unterstützungspaket in Höhe von mehr als 65 Milliarden Euro entlasten wolle. Eine geplante Maßnahme sei, dass für einen gewissen Basisverbrauch an Strom ein vergünstigter Preis gelten solle. Für einen zusätzlichen Verbrauch darüber hinaus wäre der Preis nicht begrenzt. Finanziert werden solle die Preisbremse, indem übermäßige Gewinne am Strommarkt abgeschöpft werden sollten. Diese Nachrichten dürften die Aktien von Versorgern wie RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) oder E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) spürbar belasten.



Die US-Börsen seien im späteren Freitagsverlauf aber ins Minus gedreht und auch in Asien sei die Stimmung unter den Anleger gedämpft geblieben. Neue Impulse aus New York werde es im Tagesverlauf wegen eines Feiertags nicht geben.



(Mit Material von dpa-AFX) (05.09.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den Ankündigungen des russischen Staatskonzerns Gazprom vom Freitagabend geht die Energiekrise in ihre nächste Phase, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bekomme am Montag den Stopp der Gaslieferungen Russlands durch die Nord-Stream-1-Pipeline kräftig zu spüren - auch wenn die Verluste zur Stunde nicht so hoch ausfallen würden wie vorbörslich erwartet. Der heimische Leitindex notiere kurz nach der Eröffnung rund 2,5 Prozent tiefer bei 12.720 Punkten.Deutschland bekomme praktisch kein Gas mehr aus Russland. Der Staatskonzern Gazprom lasse alle Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 bis auf Weiteres ruhen - angeblich wegen technischer Probleme. Der Kreml habe die Sanktionspolitik für den Gas-Lieferstopp verantwortlich macht. Vermutet werde aber, dass Kremlchef Wladimir Putin den Westen - und insbesondere Deutschland - im Konflikt um die Ukraine noch mehr unter Druck setzen wolle.