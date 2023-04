Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX nutzte gestern seine erste Unterstützung 15.842/15.830 und stieg an bis 15.895, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.DAX-Basisvariante: Der DAX beginne heute fast unverändert und oszilliere zunächst zwischen 15.900 und 15.827. Dabei handle der DAX zuerst bei 15.900 und tauche dann moderat bis 15.830/15.829 ab. Schon ab 15.830 könnte der DAX wieder steigen und am Nachmittag bis 15.916/15.924 klettern. Da der DAX einen "open interest"-Blocker bei 15.900 bis Freitagmittag aufweise, steige der Index wahrscheinlich nicht dauerhaft über 15.900 bis zum kleinen Derivate-Verfall am Freitag um 13 Uhr. Für temporäre Ausflüge bis ca. 15.950/15.960 könnte es reichen. (20.04.2023/ac/a/m)