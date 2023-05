Am heutigen Handelstag stehe eine Reihe von Quartalszahlen im Fokus. Es würden u.a. Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK), K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF), Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF), Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF), Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG), HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF), HENSOLDT und am Abend Alcon (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3) berichten. Zudem stehe Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) im Blickpunkt. Die Aktie sei ab heute nicht mehr im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) gelistet.



Nach der kräftigen Erholung im Anschluss an den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag hätten sich die Anleger an den US-Börsen eine Auszeit gegönnt. Die wichtigsten Aktienindices hätten sich am Montag nur wenig bewegt. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) um 0,17% auf 33.618,69 Punkte gefallen. Am Freitag habe der Leitindex nach positiver Interpretation der Arbeitsmarktdaten eine viertägige Verlustserie beendet, die ihn um fast 4% von seinem höchsten Stand seit Februar zurückgeworfen habe. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es am Montag um 0,05% auf 4.138,12 Zähler nach oben gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe um 0,25% auf 13.291,64 Punkte zugelegt.



Die Börsen Asiens hätten am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Für den Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) sei es zuletzt um gut ein 0,5% nach unten gegangen. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sei hingegen um knapp ein 0,5% gestiegen. In Japan habe der Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) im späten Handel rund 1% im Plus notiert. Verluste habe es in Südkorea und Australien gegeben.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) behalte auch am Dienstag die 16.000 Punkte im Fokus, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".An einem Tag mit erneut vielen Quartalsberichten deutscher Unternehmen taxiere der Broker IG den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1% höher auf 15.973 Punkte. Am Vortag sei die runde Marke erneut eine zu hohe Hürde gewesen.