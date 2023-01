Ausblick: Der erfolgreiche Ausbruch über die 14.000er Marke habe den deutschen Blue Chips zum Jahresstart neuen Auftrieb verliehen. Damit sei die Konsolidierung in der zweiten Dezemberhälfte bullish aufgelöst worden.



Das Long-Szenario: Mit dem Intraday-Top bei 14.493 habe der DAX gestern nicht nur auf ein neues 15-Tage-Hoch steigen, sondern auch das offene Gap vom 15. Dezember vollständig schließen können. Oberhalb von 14.500 Punkten hätten die Kurse daher jetzt Platz bis an das April-Top bei 14.603, bevor es bei 14.676 um das Dezember- und bei 14.709 um das Juni-Hoch gehen würde. Gelinge auch dort der Break, könnte ein Anstieg bis an das 2021er Oktober-Tief bei 14.819 Zählern lanciert werden.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung hätten sich die Unterstützungen gestern wiederum neu sortiert. Der erste Halt sei jetzt bei 14.460 zu finden, darunter sollte der Bereich um 14.400 Punkte stützend wirken. Falls der DAX nach den jüngsten Kursgewinnen zu einem größeren Pullback ansetze, stünden sowohl die 14.300er Marke als auch die 14.200er Schwelle als Haltezonen bereit. Würden die Notierungen auf diesem Niveau nicht nach oben abdrehen, dürften die Unterstützungen bei 14.161/14.150 und/oder bei 14.054 Punkten (hier verlaufe die kurzfristige 50-Tage-Linie) auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zu einem Test der runden 14.000er Marke kommen könnte. (05.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat seine Gewinnserie zur Wochenmitte ausgebaut, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit dem Jahresauftakt am Montag hätten die Blue Chips zum dritten Mal in Folge zulegen und sich mit einem Kursgewinn von 2,2% auf 14.491 Zähler schieben können. Dabei seien die Notierungen bereits zum Opening bei 14.267 mit einem 85-Punkte-Gap (Vortagsschluss bei 14.182) in den Handel gestartet und hätten die Gewinne im weiteren Verlauf sukzessive ausgebaut. In der Spitze seien die Kurse kurz vor der Schlussglocke auf 14.493 Zähler gestiegen, das Tagestief sei dagegen direkt nach der Eröffnung bei 14.265 markiert worden. Nach drei Handelstagen liege der DAX damit nun 4,1% vorne.