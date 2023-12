Bei Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) gebe es ausnahmsweise gute Nachrichten und als Indexschwergewicht ziehe der Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzern den DAX mit nach oben. Die Aktie von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) lege zwar um mehr als 5% zu, doch das falle kaum ins Gewicht.



Unterstützung komme auch von der technischen Seite. Am Freitag habe der DAX ein sogenanntes Golden Cross ausgebildet, das dann entstehe, wenn die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Tage-Linie von unten nach oben kreuze. In der Regel würden sehr viele Trader/Algorithmen auf ein solches Kaufsignal achten.



Sollte der DAX die wichtige Unterstützung bei 16.624 Punkten, die Tiefs vom 18. und 21. Dezember, nicht mehr unterschreiten, stünden die Chancen gut, dass der deutsche Leitindex spätestens in den ersten beiden Januarwochen die 17.000-Punkte-Marke erneut anlaufen werde. Ein Sprung auf ein neues Allzeithoch wäre dann der Startschuss für eine neue dynamische Aufwärtsbewegung.



Die Stimmung am Markt sei weiterhin gut, die technische Lage genauso. Sollte der DAX noch etwas konsolidieren und damit die Überkauftheit weiter abbauen, dürfte der Index zu Jahresbeginn 2024 die 17.000-Punkte-Marke anlaufen.



(Mit Material von dpa-AFX) (27.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am ersten Handelstag zwischen Weihnachten und Silvester verlaufe der Handel in Frankfurt wie erwartet relativ ruhig, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".21 DAX (ISIN: , WKN: 846900)-Aktien könnten zulegen, 19 würden im negativen Bereich notieren. Ein Blick auf die Charttechnik lasse allerdings auf neue Höchstkurse hoffen - wahrscheinlich aber nicht mehr in diesem Kalenderjahr.Der Handel während der letzten Tage im Jahr verlaufe in der Regel sehr ruhig, weil die meisten großen Investoren ihre Bücher bereits geschlossen hätten. "Am letzten Handelstag vor Weihnachten war das Handelsvolumen auf ein Vier-Wochen-Tief gefallen", habe Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners gesagt und erwarte auch für die drei verbleibenden Handelstage des Jahres geringe Volumina. Einen erneuten Versuch des DAX, die Marke von 17.000 Punkten zu überwinden, halte er zugleich für durchaus möglich. Deutliche Kursbewegungen ohne Nachrichten seien wegen der dünnen Handelsvolumina außerdem für Einzelwerte gut möglich.