Ausblick: Die gestrige Sitzung könne dank des Tagesgewinns von 1,6% bzw. 232 Punkten als Stabilisierungstag gewertet werden. Um das Chartbild wieder deutlich aufzuhellen, wären aber weitere Kursanstiege erforderlich.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stehe nun zunächst die 15.000er Barriere im Fokus, die gestern kurzzeitig bereits habe überboten werden können. Sobald der DAX oberhalb dieser Hürde aus dem Handel gehe und im Anschluss auch den Widerstand bei 15.151 überwinde, hätten die Kurse Platz bis an die Volumenspitze bei 15.225/15.250 Punkten. Gelinge der Sprung über diesen markanten Bremsbereich, könnte die 15.300er Marke angesteuert werden.



Das Short-Szenario: Drehe der deutsche Leitindex hingegen wieder nach unten ab, müsste auf die Auffangzone um 14.800 geachtet werden. Würden die Notierungen dort keinen Halt finden, dürfte es zu einem Test des Juni-Hochs bzw. der 14.700er Marke kommen. Gehe der schief, könnte das Dezember-Top bei 14.676 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor das gestrige Tages- und neue Monatstief bei 14.664 Punkten sowie die mittelfristige 100-Tage-Linie (aktuell bei 14.666) als mögliche Haltestellen infrage kämen. Unterhalb des GD100 wäre dann sogar ein Rücksetzer bis an die Volumenspitze im Bereich von 14.450 Zählern denkbar. (17.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am Tag des EZB-Leitzinsentscheids in einer volatilen Sitzung per Saldo 1,6% nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Europäische Zentralbank habe den Leitzins gestern um weitere 0,5 Prozentpunkte auf nunmehr 3,5% angehoben. Der DAX, der bereits mit einer festeren Eröffnung bei 14.974 Punkten in den Handel gestartet sei, habe daraufhin bei 14.664 ein neues März-Tief markiert. Am Nachmittag seien die Kurse jedoch wieder nach oben gedreht und auf das Tageshoch bei 15.018 Zählern gestiegen. Zur Schlussglocke seien die Blue Chips bei 14.967 Punkten in den Feierabend gegangen.