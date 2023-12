Indes müsse Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) einen weiteren Dämpfer in der Causa Glyphosat hinnehmen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, seien die Leverkusener von einem Geschworenengericht in Philadelphia zur Zahlung von fast 3,5 Millionen Dollar verurteilt worden, da der Unkrautvernichter Roundup des Unternehmens die Krebserkrankung einer Frau verursacht haben solle.



Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) könne mit positiven News von seinem Partner Jingxin punkten. Auf der Terminseite stünden heute die Jahreszahlen von TUI (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) im Blickpunkt. Zudem gebe es bei Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) ein Update zur Geschäftsstrategie, bei McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ein Investor Update.



Im Blickpunkt stünden außerdem einige Analysteneinschätzungen. Stifel habe DocMorris (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Exchange-Symbol: DOCM) wieder mit "buy" in die Bewertung aufgenommen. Die Deutsche Bank habe derweil den Automobilsektor erneut unter die Lupe genommen und die Kaufempfehlungen für Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) und Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) bestätigt.



Stark präsentiere sich weiterhin der Bitcoin. Er notiere am Morgen knapp unter der Marke von 44.000 Dollar.



Die US-Börsen hätten sich am Dienstag kaum verändert gezeigt. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe am Ende 0,2 Prozent auf 36.124,56 Punkte nachgegeben, der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe mit 0,1 Prozent moderat im Minus bei 4.567,18 Zählern geschlossen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe den Tag mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent auf 15.877,71 Punkte abschließen können.



Die Börsen in Asien hätten sich am Morgen freundlich präsentiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe zwei Prozent gewonnen, der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) habe 1,1 Prozent zugelegt und der CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen habe im späten Handel 0,3 Prozent im Plus notiert. (06.12.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Dienstag auf ein neues Rekordhoch bei 16.551,34 Zählern geklettert, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am heutigen Mittwoch dürfte der deutsche Leitindex noch etwas höher starten. Der Broker IG taxiere den DAX auf 16.560 Punkte. Belasten dürften dabei negative News von Merck KGaA. Das Papier verliere am Morgen auf Lang & Schwarz mehr als acht Prozent.Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) habe mit seinem Mittel Evobrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose erneut einen Rückschlag erlitten. Zwei Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit des Medikaments hätten nicht die gewünschten Ergebnisse erbracht, habe das DAX-Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mitgeteilt. Im Blickfeld stehe zudem Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF). Hier werde es für das laufende Jahr keine Dividende für die Anteilseigner geben.