Ausblick: Während der DAX in der ersten Januar-Woche bereits 0,9% an Wert eingebüßt habe, befinde sich der deutsche Leitindex in der laufenden Woche weiterhin auf Richtungssuche.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite freisetzen zu können, sollten die Notierungen unverändert über das Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 steigen. Einen Schlusskurs oberhalb dieser Hürde vorausgesetzt, müsste zur Bestätigung des Re-Breaks auch die 16.800er Marke mit dem Top vom 12. Dezember bei 16.837 überboten werden. Darüber hätten die Kurse dann Platz für einen Sprint an das Vorwochenhoch bei 16.963 bzw. an die 17.000er Barriere mit dem Allzeithoch vom 14. Dezember bei 17.003 Zählern.



Das Short-Szenario: Der erste Halt könne dagegen weiterhin am Juli-Hoch bei 16.529 Punkten angetragen werden, wobei die Stützkraft dieses Kurslevels zuletzt gleich mehrfach unter Beweis gestellt worden sei. Eine Etage tiefer müsste auf das aktuelle Januar-Tief bei 16.449 und das Juni-Top bei 16.427 Zählern geachtet werden. Ein Rückfall unter dieses Niveau dürfte eine Ausweitung der Verkäufe bis an das Mai-Top bei 16.332 oder an das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 begünstigen. Darunter sollten die beiden August-Tops (16.060 bzw. 16.043) und die 16.000er Marke stützend wirken. (10.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX legte am gestrigen Dienstag wieder den Rückwärtsgang ein und fiel um 0,2% auf 16.688 zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach dem positiven Wochenstart (+0,7%) sei der deutsche Leitindex gestern wieder nach unten abgedreht. Zwar hätten die Blue Chips zunächst mit Gewinnen bei 16.743 in den Handel starten können (Schlusskurs vom Montag bei 16.716), seien direkt nach der Eröffnung aber in die Verlustzone zurückgefallen. Im Tief sei es am frühen Nachmittag auf 16.612 hinuntergegangen, bevor die Notierungen das Minus eindämmen und sich bis zur Schlussglocke auf den Endstand bei 16.688 hätten schieben können.